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Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута - РИА Новости, 03.05.2025
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17:59 03.05.2025 (обновлено: 21:14 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ssha-2014797024.html
Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута
Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута - РИА Новости, 03.05.2025
Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута
Соединенные Штаты из-за огромных трудностей в генерации электричества могут столкнуться с масштабным блэкаутом, заявил американский министр внутренних дел Даг... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:59:00+03:00
2025-05-03T21:14:00+03:00
в мире
испания
сша
португалия
отключение электричества в европе
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты из-за огромных трудностей в генерации электричества могут столкнуться с масштабным блэкаутом, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News. "Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом", — отметил он.По словам Бургума, сейчас США сталкиваются с огромными проблемами в сфере генерации электроэнергии, а вина за это лежит на предыдущем руководстве страны.&quot;Правила администрации (бывшего президента Джо. — Прим. ред.) Байдена поставили наши сети под такую угрозу&quot;, — подчеркнул министр.В понедельник в Испании произошли масштабные отключения электричества. Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города остались без света. В работе международного аэропорта Барахас случился сбой. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения также зафиксировали в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Сбой затронул и Португалию. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов.В Испании объявили чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014359841.html
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в мире, испания, сша, португалия, отключение электричества в европе
В мире, Испания, США, Португалия, Отключение электричества в Европе
Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута

Глава МВД США Бургум предупредил о риске масштабного блэкаута в стране летом

© AP Photo / Phelan M. EbenhackДаг Бургум
Даг Бургум - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Даг Бургум. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты из-за огромных трудностей в генерации электричества могут столкнуться с масштабным блэкаутом, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.
"Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Как Испания организовала себе блэкаут
1 мая, 08:00
По словам Бургума, сейчас США сталкиваются с огромными проблемами в сфере генерации электроэнергии, а вина за это лежит на предыдущем руководстве страны.
«

"Правила администрации (бывшего президента Джо. — Прим. ред.) Байдена поставили наши сети под такую угрозу", — подчеркнул министр.

В понедельник в Испании произошли масштабные отключения электричества. Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города остались без света. В работе международного аэропорта Барахас случился сбой. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Отключения также зафиксировали в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
Сбой затронул и Португалию. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов.
В Испании объявили чрезвычайное положение.
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В миреИспанияСШАПортугалияОтключение электричества в Европе
 
 
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