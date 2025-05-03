Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута
Глава МВД США Бургум предупредил о риске масштабного блэкаута в стране летом
© AP Photo / Phelan M. EbenhackДаг Бургум
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Даг Бургум. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты из-за огромных трудностей в генерации электричества могут столкнуться с масштабным блэкаутом, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.
"Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом", — отметил он.
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1 мая, 08:00
По словам Бургума, сейчас США сталкиваются с огромными проблемами в сфере генерации электроэнергии, а вина за это лежит на предыдущем руководстве страны.
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"Правила администрации (бывшего президента Джо. — Прим. ред.) Байдена поставили наши сети под такую угрозу", — подчеркнул министр.
В понедельник в Испании произошли масштабные отключения электричества. Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города остались без света. В работе международного аэропорта Барахас случился сбой. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Отключения также зафиксировали в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
Сбой затронул и Португалию. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов.
В Испании объявили чрезвычайное положение.