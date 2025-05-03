https://ria.ru/20250503/ssha-2014797024.html

Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута

Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута - РИА Новости, 03.05.2025

Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута

Соединенные Штаты из-за огромных трудностей в генерации электричества могут столкнуться с масштабным блэкаутом, заявил американский министр внутренних дел Даг... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:59:00+03:00

2025-05-03T17:59:00+03:00

2025-05-03T21:14:00+03:00

в мире

испания

сша

португалия

отключение электричества в европе

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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты из-за огромных трудностей в генерации электричества могут столкнуться с масштабным блэкаутом, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News. "Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом", — отметил он.По словам Бургума, сейчас США сталкиваются с огромными проблемами в сфере генерации электроэнергии, а вина за это лежит на предыдущем руководстве страны."Правила администрации (бывшего президента Джо. — Прим. ред.) Байдена поставили наши сети под такую угрозу", — подчеркнул министр.В понедельник в Испании произошли масштабные отключения электричества. Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города остались без света. В работе международного аэропорта Барахас случился сбой. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения также зафиксировали в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Сбой затронул и Португалию. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов.В Испании объявили чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014359841.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014055594.html

испания

сша

португалия

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в мире, испания, сша, португалия, отключение электричества в европе