В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США
Полянский: торговля с США сократилась до уровня, неподобающего великим державам
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 3 мая — РИА Новости. Торговые отношения между Вашингтоном и Москвой сократились до уровня, неподобающего великим державам, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Наши торговые и экономические отношения сократились до уровня, абсолютно неподобающего для двух великих держав. И я думаю, что президент Трамп также понимает это и именно поэтому он предпринимает конкретные усилия, чтобы открыть и эту главу в наших отношениях", — сказал собеседник агентства.
По его словам, американские пошлины не коснулись России, поскольку торговля между Москвой и Вашингтоном сошла на нет.
"Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России, потому что я думаю, что не так уж много осталось для санкций. Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано", — добавил Полянский.
За первые сто дней второго срока глава Белого дома Дональд Трамп дважды провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным, официальные лица стран встречались в Саудовской Аравии и Турции.
Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали и визиты спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны работают над возобновлением нормальной деятельности посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между странами.