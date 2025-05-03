https://ria.ru/20250503/ssha-2014736120.html

В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США

В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США - РИА Новости, 03.05.2025

В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США

Торговые отношения между Вашингтоном и Москвой сократились до уровня, неподобающего великим державам, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:35:00+03:00

2025-05-03T05:35:00+03:00

2025-05-03T09:02:00+03:00

в мире

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саудовская аравия

дональд трамп

дмитрий полянский

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ООН, 3 мая — РИА Новости. Торговые отношения между Вашингтоном и Москвой сократились до уровня, неподобающего великим державам, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Наши торговые и экономические отношения сократились до уровня, абсолютно неподобающего для двух великих держав. И я думаю, что президент Трамп также понимает это и именно поэтому он предпринимает конкретные усилия, чтобы открыть и эту главу в наших отношениях", — сказал собеседник агентства. По его словам, американские пошлины не коснулись России, поскольку торговля между Москвой и Вашингтоном сошла на нет."Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России, потому что я думаю, что не так уж много осталось для санкций. Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано", — добавил Полянский.За первые сто дней второго срока глава Белого дома Дональд Трамп дважды провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным, официальные лица стран встречались в Саудовской Аравии и Турции.Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали и визиты спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.Стороны работают над возобновлением нормальной деятельности посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между странами.

https://ria.ru/20250502/ates-2014676120.html

https://ria.ru/20250502/sanktsii-2014720878.html

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014585995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, дмитрий полянский, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций