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В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США - РИА Новости, 03.05.2025
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05:35 03.05.2025 (обновлено: 09:02 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ssha-2014736120.html
В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США
В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США - РИА Новости, 03.05.2025
В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США
Торговые отношения между Вашингтоном и Москвой сократились до уровня, неподобающего великим державам, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:35:00+03:00
2025-05-03T09:02:00+03:00
в мире
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ООН, 3 мая — РИА Новости. Торговые отношения между Вашингтоном и Москвой сократились до уровня, неподобающего великим державам, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Наши торговые и экономические отношения сократились до уровня, абсолютно неподобающего для двух великих держав. И я думаю, что президент Трамп также понимает это и именно поэтому он предпринимает конкретные усилия, чтобы открыть и эту главу в наших отношениях", — сказал собеседник агентства. По его словам, американские пошлины не коснулись России, поскольку торговля между Москвой и Вашингтоном сошла на нет."Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России, потому что я думаю, что не так уж много осталось для санкций. Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано", — добавил Полянский.За первые сто дней второго срока глава Белого дома Дональд Трамп дважды провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным, официальные лица стран встречались в Саудовской Аравии и Турции.Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали и визиты спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.Стороны работают над возобновлением нормальной деятельности посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между странами.
https://ria.ru/20250502/ates-2014676120.html
https://ria.ru/20250502/sanktsii-2014720878.html
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, дмитрий полянский, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, ООН, Российский фонд прямых инвестиций
В миссии России в ООН рассказали о сокращении уровня торговли с США

Полянский: торговля с США сократилась до уровня, неподобающего великим державам

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 3 мая — РИА Новости. Торговые отношения между Вашингтоном и Москвой сократились до уровня, неподобающего великим державам, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Наши торговые и экономические отношения сократились до уровня, абсолютно неподобающего для двух великих держав. И я думаю, что президент Трамп также понимает это и именно поэтому он предпринимает конкретные усилия, чтобы открыть и эту главу в наших отношениях", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, американские пошлины не коснулись России, поскольку торговля между Москвой и Вашингтоном сошла на нет.
"Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России, потому что я думаю, что не так уж много осталось для санкций. Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано", — добавил Полянский.
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Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали и визиты спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны работают над возобновлением нормальной деятельности посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между странами.
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