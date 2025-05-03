США никогда не давали Украине достаточно оружия, заявил экс-офицер ЦРУ
Экс-офицер ЦРУ Гофф: США никогда не давали Украине достаточно оружия
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший начальник операций Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью британской газете Times утверждает, что администрация экс-президента США Джо Байдена никогда не давала Украине достаточно оружия.
"Если бы мы снабдили украинцев в то время нужным вооружением, они, возможно, смогли бы выбить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более долгой, затяжной, изнурительной войны-мясорубки, которую мы сегодня наблюдаем... (США - ред.) давали украинцам вооружение, но никогда не давали им достаточно для того, чтобы победить. Они давали им достаточно только для того, чтобы те истекали кровью", - заявил Гофф.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.