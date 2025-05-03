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США никогда не давали Украине достаточно оружия, заявил экс-офицер ЦРУ - РИА Новости, 03.05.2025
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05:00 03.05.2025 (обновлено: 05:01 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ssha-2014734948.html
США никогда не давали Украине достаточно оружия, заявил экс-офицер ЦРУ
США никогда не давали Украине достаточно оружия, заявил экс-офицер ЦРУ - РИА Новости, 03.05.2025
США никогда не давали Украине достаточно оружия, заявил экс-офицер ЦРУ
Бывший начальник операций Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью британской газете Times утверждает, что... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:00:00+03:00
2025-05-03T05:01:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
джо байден
сергей лавров
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший начальник операций Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью британской газете Times утверждает, что администрация экс-президента США Джо Байдена никогда не давала Украине достаточно оружия. "Если бы мы снабдили украинцев в то время нужным вооружением, они, возможно, смогли бы выбить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более долгой, затяжной, изнурительной войны-мясорубки, которую мы сегодня наблюдаем... (США - ред.) давали украинцам вооружение, но никогда не давали им достаточно для того, чтобы победить. Они давали им достаточно только для того, чтобы те истекали кровью", - заявил Гофф. По его мнению, администрация Байдена опасалась возможности применения Россией ядерного оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250502/ssha-2014715801.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, сергей лавров, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США никогда не давали Украине достаточно оружия, заявил экс-офицер ЦРУ

Экс-офицер ЦРУ Гофф: США никогда не давали Украине достаточно оружия

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший начальник операций Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью британской газете Times утверждает, что администрация экс-президента США Джо Байдена никогда не давала Украине достаточно оружия.
"Если бы мы снабдили украинцев в то время нужным вооружением, они, возможно, смогли бы выбить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более долгой, затяжной, изнурительной войны-мясорубки, которую мы сегодня наблюдаем... (США - ред.) давали украинцам вооружение, но никогда не давали им достаточно для того, чтобы победить. Они давали им достаточно только для того, чтобы те истекали кровью", - заявил Гофф.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
США теряют терпение по поводу конфликта на Украине, заявил Сикорский
2 мая, 21:35
По его мнению, администрация Байдена опасалась возможности применения Россией ядерного оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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