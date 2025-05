https://ria.ru/20250503/ssha-2014730906.html

Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 03.05.2025

Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил, что во Флориде успешно проведены летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:43:00+03:00

2025-05-03T02:43:00+03:00

2025-05-03T02:43:00+03:00

сша

флорида

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Пентагон сообщил, что во Флориде успешно проведены летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу "холодного старта", также известного как "минометный старт". "Применение холодного газа позволяет военно-морским силам катапультировать ракету с платформы на безопасное расстояние над кораблем, прежде чем начнется запуск первой ступени. Это техническое достижение приближает (программы стратегических систем ВМС - ред.) на один шаг к выполнению нашей миссии по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала нашего военно-морского флота", – сказал вице-адмирал ВМС США, директор программы стратегических систем, один из ведущих разработчиков гиперзвуковой ракеты Джонни Вулф. Пентагон назвал этот запуск "следующим этапом в летных испытаниях системы Common All Up Round", которая разрабатывается военно-морскими силами совместно с Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии. В 2024 году Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии, в сотрудничестве с программой стратегических систем ВМС, успешно провело два комплексных летных испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты системы All Up Round (AUR). Кроме того, было проведено первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности, в котором использовались центр управления батареей и пусковая установка Transporter Erector. В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года замначальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.

https://ria.ru/20241213/ssha-1988945278.html

https://ria.ru/20250227/snaryady-2001857970.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, флорида, министерство обороны сша, в мире