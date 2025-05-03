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Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 03.05.2025
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02:43 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/ssha-2014730906.html
Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты
Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 03.05.2025
Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты
Пентагон сообщил, что во Флориде успешно проведены летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Пентагон сообщил, что во Флориде успешно проведены летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу "холодного старта", также известного как "минометный старт". "Применение холодного газа позволяет военно-морским силам катапультировать ракету с платформы на безопасное расстояние над кораблем, прежде чем начнется запуск первой ступени. Это техническое достижение приближает (программы стратегических систем ВМС - ред.) на один шаг к выполнению нашей миссии по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала нашего военно-морского флота", – сказал вице-адмирал ВМС США, директор программы стратегических систем, один из ведущих разработчиков гиперзвуковой ракеты Джонни Вулф. Пентагон назвал этот запуск "следующим этапом в летных испытаниях системы Common All Up Round", которая разрабатывается военно-морскими силами совместно с Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии. В 2024 году Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии, в сотрудничестве с программой стратегических систем ВМС, успешно провело два комплексных летных испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты системы All Up Round (AUR). Кроме того, было проведено первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности, в котором использовались центр управления батареей и пусковая установка Transporter Erector. В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года замначальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.
https://ria.ru/20241213/ssha-1988945278.html
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60
353
60
сша, флорида, министерство обороны сша, в мире
США, Флорида, Министерство обороны США, В мире
Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

Пентагон заявил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Пентагон сообщил, что во Флориде успешно проведены летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу "холодного старта", также известного как "минометный старт".
"Применение холодного газа позволяет военно-морским силам катапультировать ракету с платформы на безопасное расстояние над кораблем, прежде чем начнется запуск первой ступени. Это техническое достижение приближает (программы стратегических систем ВМС - ред.) на один шаг к выполнению нашей миссии по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала нашего военно-морского флота", – сказал вице-адмирал ВМС США, директор программы стратегических систем, один из ведущих разработчиков гиперзвуковой ракеты Джонни Вулф.
Тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты с мыса Канаверал во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
13 декабря 2024, 04:44
Пентагон назвал этот запуск "следующим этапом в летных испытаниях системы Common All Up Round", которая разрабатывается военно-морскими силами совместно с Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии.
В 2024 году Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии, в сотрудничестве с программой стратегических систем ВМС, успешно провело два комплексных летных испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты системы All Up Round (AUR).
Кроме того, было проведено первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности, в котором использовались центр управления батареей и пусковая установка Transporter Erector.
В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года замначальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.
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