https://ria.ru/20250503/ssha-2014727012.html

Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки

Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки - РИА Новости, 03.05.2025

Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки

Администрация президента США Дональд Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ и провести сокращения в других органах разведки в ближайшие... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:18:00+03:00

2025-05-03T01:18:00+03:00

2025-05-03T01:28:00+03:00

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

россия

сша

дональд трамп

китай

капитолий

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональд Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ и провести сокращения в других органах разведки в ближайшие годы, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник."Недавно администрация проинформировала законодателей в Капитолии о намерении сократить штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет и сократить еще тысячи человек из других подразделений разведывательного сообщества США, в том числе из Агентства национальной безопасности — крайне секретной службы, которая специализируется на криптологии и глобальном онлайн-шпионаже", - пишет газета.При этом сокращение штата будет происходить частично за счет сокращения найма, а также включит несколько сотен человек, которые уже выбрали досрочный выход на пенсию, отмечает источник."Действующие и бывшие официальные лица США также предупреждают о риске контрразведки, отмечая, что отсутствие у работы тысяч потенциально недовольных сотрудников разведки представляет собой выгодную цель для вербовки для разведывательных служб стран-соперников", - отмечает газета, в частности отмечая Россию и Китай.

https://ria.ru/20250429/klimat-2014063478.html

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россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, центральное разведывательное управление (цру), россия, сша, дональд трамп, китай, капитолий