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Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки - РИА Новости, 03.05.2025
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01:18 03.05.2025 (обновлено: 01:28 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ssha-2014727012.html
Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки
Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки - РИА Новости, 03.05.2025
Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки
Администрация президента США Дональд Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ и провести сокращения в других органах разведки в ближайшие... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:18:00+03:00
2025-05-03T01:28:00+03:00
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
россия
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональд Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ и провести сокращения в других органах разведки в ближайшие годы, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник."Недавно администрация проинформировала законодателей в Капитолии о намерении сократить штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет и сократить еще тысячи человек из других подразделений разведывательного сообщества США, в том числе из Агентства национальной безопасности — крайне секретной службы, которая специализируется на криптологии и глобальном онлайн-шпионаже", - пишет газета.При этом сокращение штата будет происходить частично за счет сокращения найма, а также включит несколько сотен человек, которые уже выбрали досрочный выход на пенсию, отмечает источник."Действующие и бывшие официальные лица США также предупреждают о риске контрразведки, отмечая, что отсутствие у работы тысяч потенциально недовольных сотрудников разведки представляет собой выгодную цель для вербовки для разведывательных служб стран-соперников", - отмечает газета, в частности отмечая Россию и Китай.
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), россия, сша, дональд трамп, китай, капитолий
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, США, Дональд Трамп, Китай, Капитолий
Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки

Администрация Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональд Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ и провести сокращения в других органах разведки в ближайшие годы, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник.
"Недавно администрация проинформировала законодателей в Капитолии о намерении сократить штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет и сократить еще тысячи человек из других подразделений разведывательного сообщества США, в том числе из Агентства национальной безопасности — крайне секретной службы, которая специализируется на криптологии и глобальном онлайн-шпионаже", - пишет газета.
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При этом сокращение штата будет происходить частично за счет сокращения найма, а также включит несколько сотен человек, которые уже выбрали досрочный выход на пенсию, отмечает источник.
"Действующие и бывшие официальные лица США также предупреждают о риске контрразведки, отмечая, что отсутствие у работы тысяч потенциально недовольных сотрудников разведки представляет собой выгодную цель для вербовки для разведывательных служб стран-соперников", - отмечает газета, в частности отмечая Россию и Китай.
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В миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияСШАДональд ТрампКитайКапитолий
 
 
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