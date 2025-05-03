Администрация Трампа собирается провести сокращения в органах разведки
Администрация Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональд Трампа собирается уволить около 1,2 тысячи сотрудников ЦРУ и провести сокращения в других органах разведки в ближайшие годы, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник.
"Недавно администрация проинформировала законодателей в Капитолии о намерении сократить штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет и сократить еще тысячи человек из других подразделений разведывательного сообщества США, в том числе из Агентства национальной безопасности — крайне секретной службы, которая специализируется на криптологии и глобальном онлайн-шпионаже", - пишет газета.
При этом сокращение штата будет происходить частично за счет сокращения найма, а также включит несколько сотен человек, которые уже выбрали досрочный выход на пенсию, отмечает источник.
"Действующие и бывшие официальные лица США также предупреждают о риске контрразведки, отмечая, что отсутствие у работы тысяч потенциально недовольных сотрудников разведки представляет собой выгодную цель для вербовки для разведывательных служб стран-соперников", - отмечает газета, в частности отмечая Россию и Китай.
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