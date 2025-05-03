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Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ - РИА Новости, 03.05.2025
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01:13 03.05.2025
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Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ
Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ - РИА Новости, 03.05.2025
Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ
Бюрократы пытаются уничтожить немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) – самую популярную в стране, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:13:00+03:00
2025-05-03T01:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Бюрократы пытаются уничтожить немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) – самую популярную в стране, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей страничке в соцсети Х. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "АдГ - самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная в Восточной Германии. Теперь бюрократы пытаются уничтожить ее. Запад разрушил Берлинскую стену сообща. И она была восстановлена - не Советским Союзом или русскими, а немецким истеблишментом", – написал Вэнс.
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в мире, германия, сша, тино крупалла, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, день победы
В мире, Германия, США, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, День Победы
Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ

Вице-президент США Вэнс заявил, что бюрократы пытаются уничтожить партию АдГ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Бюрократы пытаются уничтожить немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) – самую популярную в стране, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей страничке в соцсети Х.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"АдГ - самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная в Восточной Германии. Теперь бюрократы пытаются уничтожить ее. Запад разрушил Берлинскую стену сообща. И она была восстановлена - не Советским Союзом или русскими, а немецким истеблишментом", – написал Вэнс.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Рубио призвал Германию сменить политический курс
Вчера, 20:26
 
В миреГерманияСШАТино КрупаллаАлиса ВайдельОлаф ШольцХДС/ХССДень Победы
 
 
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