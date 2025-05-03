Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ
Вице-президент США Вэнс заявил, что бюрократы пытаются уничтожить партию АдГ
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Бюрократы пытаются уничтожить немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) – самую популярную в стране, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей страничке в соцсети Х.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
"АдГ - самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная в Восточной Германии. Теперь бюрократы пытаются уничтожить ее. Запад разрушил Берлинскую стену сообща. И она была восстановлена - не Советским Союзом или русскими, а немецким истеблишментом", – написал Вэнс.
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