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Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ

Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ - РИА Новости, 03.05.2025

Джей Ди Вэнс считает, что бюрократы пытаются уничтожить АдГ

Бюрократы пытаются уничтожить немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) – самую популярную в стране, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:13:00+03:00

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2025-05-03T01:13:00+03:00

в мире

германия

сша

тино крупалла

алиса вайдель

олаф шольц

хдс/хсс

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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Бюрократы пытаются уничтожить немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) – самую популярную в стране, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей страничке в соцсети Х. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. "АдГ - самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная в Восточной Германии. Теперь бюрократы пытаются уничтожить ее. Запад разрушил Берлинскую стену сообща. И она была восстановлена - не Советским Союзом или русскими, а немецким истеблишментом", – написал Вэнс.

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, сша, тино крупалла, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, день победы