Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 03.05.2025 (обновлено: 12:51 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014769874.html
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:40:00+03:00
2025-05-03T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
каменка
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_8c422ad113919438914622ce1698d561.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского министерства.В сообщении Минобороны отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Глущенково, Высшее Соленое, Дружелюбовка, Каменка, Ольговка, Соболевка, Купянск, Красное Первое и Московка Харьковской области."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, из них два - западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
каменка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_86870431e20a2cb50f9f4bdfa590a137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, каменка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Каменка, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 боевиков и БТР в зоне действия "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского министерства.
В сообщении Минобороны отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Глущенково, Высшее Соленое, Дружелюбовка, Каменка, Ольговка, Соболевка, Купянск, Красное Первое и Московка Харьковской области.
"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, из них два - западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьКаменкаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала