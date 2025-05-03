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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки - РИА Новости, 03.05.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:40:00+03:00
2025-05-03T12:40:00+03:00
2025-05-03T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
каменка
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского министерства.В сообщении Минобороны отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Глущенково, Высшее Соленое, Дружелюбовка, Каменка, Ольговка, Соболевка, Купянск, Красное Первое и Московка Харьковской области."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, из них два - западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, каменка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 боевиков и БТР в зоне действия "Запада" за сутки