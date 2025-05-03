https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014769874.html

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки - РИА Новости, 03.05.2025

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действия сил "Запада" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:40:00+03:00

2025-05-03T12:40:00+03:00

2025-05-03T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

каменка

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского министерства.В сообщении Минобороны отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Глущенково, Высшее Соленое, Дружелюбовка, Каменка, Ольговка, Соболевка, Купянск, Красное Первое и Московка Харьковской области."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий, из них два - западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

каменка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, каменка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность