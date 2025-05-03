Командир российского спецназа рассказал о попытках ВСУ пересечь границу
Бойцы "Ахмата" и "Севера" пресекли попытки ВСУ зайти в Россию из Сумской области
Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и ряд других подразделений российской группировки войск "Север" пресекают попытки ВСУ пересечь границу с РФ со стороны Сумской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости 30 апреля, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го разведывательного батальона, при попытке зайти на российскую территорию из Сумской области.
"Противник постоянно пытается нарушить целостность государственной границы на стыке Белгородской и Курской области (с Сумской областью – ред.). Это уже длительное время продолжается. Своевременно выявляем, уничтожаем. В очередной раз противник попытался предпринять накат... но спецназ "Ахмат", 2-ая бригада, 15-ый танковый полк (группировки "Север" - ред.) своевременно выявили противника и полностью уничтожили", - рассказал "Аид".
Не смотря на то, что все попытки ВСУ пройти на этом участке пересекаются бойцами "Ахмата" во взаимодействии с другими подразделениями группировки "Север", Киев продолжает посылать диверсионные группы, уточнил он.
"Они пытаются прощупать нашу оборону, но там, где стоит спецназ "Ахмат", они пройти не могут. Но все-равно пытаются вдоль границы искать места, где можно просочиться. Наиболее активно это было с 20 по 22 апреля, во время перемирия пытался на технике залетать, сейчас вот в пешем порядке пытаются", - пояснил "Аид".
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