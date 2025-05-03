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Командир российского спецназа рассказал о попытках ВСУ пересечь границу - РИА Новости, 03.05.2025
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08:55 03.05.2025
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Командир российского спецназа рассказал о попытках ВСУ пересечь границу
Командир российского спецназа рассказал о попытках ВСУ пересечь границу - РИА Новости, 03.05.2025
Командир российского спецназа рассказал о попытках ВСУ пересечь границу
Спецназ "Ахмат" и ряд других подразделений российской группировки войск "Север" пресекают попытки ВСУ пересечь границу с РФ со стороны Сумской области,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:55:00+03:00
2025-05-03T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
курская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и ряд других подразделений российской группировки войск "Север" пресекают попытки ВСУ пересечь границу с РФ со стороны Сумской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид". Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости 30 апреля, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го разведывательного батальона, при попытке зайти на российскую территорию из Сумской области. "Противник постоянно пытается нарушить целостность государственной границы на стыке Белгородской и Курской области (с Сумской областью – ред.). Это уже длительное время продолжается. Своевременно выявляем, уничтожаем. В очередной раз противник попытался предпринять накат... но спецназ "Ахмат", 2-ая бригада, 15-ый танковый полк (группировки "Север" - ред.) своевременно выявили противника и полностью уничтожили", - рассказал "Аид". Не смотря на то, что все попытки ВСУ пройти на этом участке пересекаются бойцами "Ахмата" во взаимодействии с другими подразделениями группировки "Север", Киев продолжает посылать диверсионные группы, уточнил он. "Они пытаются прощупать нашу оборону, но там, где стоит спецназ "Ахмат", они пройти не могут. Но все-равно пытаются вдоль границы искать места, где можно просочиться. Наиболее активно это было с 20 по 22 апреля, во время перемирия пытался на технике залетать, сейчас вот в пешем порядке пытаются", - пояснил "Аид".
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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сумская область, россия, курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Курская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Командир российского спецназа рассказал о попытках ВСУ пересечь границу

Бойцы "Ахмата" и "Севера" пресекли попытки ВСУ зайти в Россию из Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и ряд других подразделений российской группировки войск "Север" пресекают попытки ВСУ пересечь границу с РФ со стороны Сумской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости 30 апреля, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" уничтожили десять военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты 130-го разведывательного батальона, при попытке зайти на российскую территорию из Сумской области.
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"Противник постоянно пытается нарушить целостность государственной границы на стыке Белгородской и Курской области (с Сумской областью – ред.). Это уже длительное время продолжается. Своевременно выявляем, уничтожаем. В очередной раз противник попытался предпринять накат... но спецназ "Ахмат", 2-ая бригада, 15-ый танковый полк (группировки "Север" - ред.) своевременно выявили противника и полностью уничтожили", - рассказал "Аид".
Не смотря на то, что все попытки ВСУ пройти на этом участке пересекаются бойцами "Ахмата" во взаимодействии с другими подразделениями группировки "Север", Киев продолжает посылать диверсионные группы, уточнил он.
"Они пытаются прощупать нашу оборону, но там, где стоит спецназ "Ахмат", они пройти не могут. Но все-равно пытаются вдоль границы искать места, где можно просочиться. Наиболее активно это было с 20 по 22 апреля, во время перемирия пытался на технике залетать, сейчас вот в пешем порядке пытаются", - пояснил "Аид".
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияКурская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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