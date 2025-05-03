https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014734087.html
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска - РИА Новости, 03.05.2025
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска
Российские штурмовики во время освобождения Дзержинска (украинское название – Торецк) обнаружили и обеспечили провизией семь мирных жителей, двое из которых... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T04:21:00+03:00
2025-05-03T04:21:00+03:00
2025-05-03T04:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Российские штурмовики во время освобождения Дзержинска (украинское название – Торецк) обнаружили и обеспечили провизией семь мирных жителей, двое из которых подростки, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад". "Мирные люди есть, встречаются. Там центр города, там кое-где более или менее уцелевшие здания. Семь человек, жило семь человек. Приходили ребята на дальние, более безопасные позиции, их бойцы подкармливали, водичку давали. Нормально они себя чувствовали, в безопасности", – рассказал штурмовик. По его словам, эти люди предпочли остаться дома, а не оказаться в эвакуации где-то в Киеве или во Львове среди фашистов. "Три пожилые женщины, два дедушки и два молодых пацана, подростки. Они несовершеннолетние, на вид точно. А деваться то им куда? Он бабушку свою бросит или дедушку бросит? Нет конечно!" – добавил боец.
https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, львов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Львов, Безопасность
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска
Российские штурмовики обеспечили провизией семь мирных жителей в Дзержинске
ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Российские штурмовики во время освобождения Дзержинска (украинское название – Торецк) обнаружили и обеспечили провизией семь мирных жителей, двое из которых подростки, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад".
"Мирные люди есть, встречаются. Там центр города, там кое-где более или менее уцелевшие здания. Семь человек, жило семь человек. Приходили ребята на дальние, более безопасные позиции, их бойцы подкармливали, водичку давали. Нормально они себя чувствовали, в безопасности", – рассказал штурмовик.
По его словам, эти люди предпочли остаться дома, а не оказаться в эвакуации где-то в Киеве
или во Львове
среди фашистов.
"Три пожилые женщины, два дедушки и два молодых пацана, подростки. Они несовершеннолетние, на вид точно. А деваться то им куда? Он бабушку свою бросит или дедушку бросит? Нет конечно!" – добавил боец.