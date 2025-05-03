Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014734087.html
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска - РИА Новости, 03.05.2025
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска
Российские штурмовики во время освобождения Дзержинска (украинское название – Торецк) обнаружили и обеспечили провизией семь мирных жителей, двое из которых... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T04:21:00+03:00
2025-05-03T04:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
львов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960266095_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_f0dc2ba4b04111accaf02f54436434e7.jpg
ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Российские штурмовики во время освобождения Дзержинска (украинское название – Торецк) обнаружили и обеспечили провизией семь мирных жителей, двое из которых подростки, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад". "Мирные люди есть, встречаются. Там центр города, там кое-где более или менее уцелевшие здания. Семь человек, жило семь человек. Приходили ребята на дальние, более безопасные позиции, их бойцы подкармливали, водичку давали. Нормально они себя чувствовали, в безопасности", – рассказал штурмовик. По его словам, эти люди предпочли остаться дома, а не оказаться в эвакуации где-то в Киеве или во Львове среди фашистов. "Три пожилые женщины, два дедушки и два молодых пацана, подростки. Они несовершеннолетние, на вид точно. А деваться то им куда? Он бабушку свою бросит или дедушку бросит? Нет конечно!" – добавил боец.
https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960266095_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_5b584bce138b7d8e99afd97adab9d47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, львов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Львов, Безопасность
Российские штурмовики кормили жителей во время освобождения Дзержинска

Российские штурмовики обеспечили провизией семь мирных жителей в Дзержинске

© AP Photo / Oleg PetrasiukГород Дзержинск (Торецк)
Город Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Город Дзержинск (Торецк). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Российские штурмовики во время освобождения Дзержинска (украинское название – Торецк) обнаружили и обеспечили провизией семь мирных жителей, двое из которых подростки, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад".
"Мирные люди есть, встречаются. Там центр города, там кое-где более или менее уцелевшие здания. Семь человек, жило семь человек. Приходили ребята на дальние, более безопасные позиции, их бойцы подкармливали, водичку давали. Нормально они себя чувствовали, в безопасности", – рассказал штурмовик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ
27 апреля, 09:27
По его словам, эти люди предпочли остаться дома, а не оказаться в эвакуации где-то в Киеве или во Львове среди фашистов.
"Три пожилые женщины, два дедушки и два молодых пацана, подростки. Они несовершеннолетние, на вид точно. А деваться то им куда? Он бабушку свою бросит или дедушку бросит? Нет конечно!" – добавил боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЛьвовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала