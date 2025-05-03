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Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
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03:26 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014732799.html
Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ
Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ
Расчет спецназовцев-операторов БПЛА с помощью ударного FPV-дрона сжег под Покровском бронетранспортер ВСУ производства стран Евросоюза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:26:00+03:00
2025-05-03T03:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Расчет спецназовцев-операторов БПЛА с помощью ударного FPV-дрона сжег под Покровском бронетранспортер ВСУ производства стран Евросоюза, сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным "Икс". "Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" выследил и уничтожил под Покровском колесную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или ее польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вел цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что стоимость подобного БТР - от 2,5 до 4 миллионов евро, тогда как стоимость уничтожившего его FPV-дрона не превышает 50 тысяч рублей Видео объективного контроля, снятое с разведывательного коптера и с ударного FPV-дрона, подтверждающее уничтожение бронемашины производства европейских стран НАТО, передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html
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В мире
Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ

Спецназ Юга уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ производства ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Расчет спецназовцев-операторов БПЛА с помощью ударного FPV-дрона сжег под Покровском бронетранспортер ВСУ производства стран Евросоюза, сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным "Икс".
"Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" выследил и уничтожил под Покровском колесную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или ее польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вел цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона", - сообщил собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что стоимость подобного БТР - от 2,5 до 4 миллионов евро, тогда как стоимость уничтожившего его FPV-дрона не превышает 50 тысяч рублей
Видео объективного контроля, снятое с разведывательного коптера и с ударного FPV-дрона, подтверждающее уничтожение бронемашины производства европейских стран НАТО, передано в распоряжение РИА Новости.
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