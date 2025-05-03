https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014732799.html

Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ

Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025

Спецназ уничтожил под Покровском бронетранспортер ВСУ

Расчет спецназовцев-операторов БПЛА с помощью ударного FPV-дрона сжег под Покровском бронетранспортер ВСУ производства стран Евросоюза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T03:26:00+03:00

2025-05-03T03:26:00+03:00

2025-05-03T03:26:00+03:00

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Расчет спецназовцев-операторов БПЛА с помощью ударного FPV-дрона сжег под Покровском бронетранспортер ВСУ производства стран Евросоюза, сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным "Икс". "Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск "Юг" выследил и уничтожил под Покровском колесную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или ее польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вел цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что стоимость подобного БТР - от 2,5 до 4 миллионов евро, тогда как стоимость уничтожившего его FPV-дрона не превышает 50 тысяч рублей Видео объективного контроля, снятое с разведывательного коптера и с ударного FPV-дрона, подтверждающее уничтожение бронемашины производства европейских стран НАТО, передано в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире