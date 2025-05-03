https://ria.ru/20250503/smi-2014805558.html

Экс-глава Гагаузии заявила о давлении властей на СМИ в Молдавии

Экс-глава Гагаузии заявила о давлении властей на СМИ в Молдавии - РИА Новости, 03.05.2025

Экс-глава Гагаузии заявила о давлении властей на СМИ в Молдавии

СМИ в Молдавии находятся под постоянным давлением властей, которые пытаются установить полный контроль над информацией, заявила экс-глава Гагаузии, лидер... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:38:00+03:00

2025-05-03T19:38:00+03:00

2025-05-03T19:38:00+03:00

в мире

молдавия

ирина влах

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. СМИ в Молдавии находятся под постоянным давлением властей, которые пытаются установить полный контроль над информацией, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая. "СМИ в Молдове сейчас под постоянным давлением властей - десятки изданий закрыты под надуманными предлогами. Цель режима ясна: полный контроль над информацией. Особое уважение заслуживают те редакции и репортеры, кто не сдается и сохраняет подлинную независимость от заказов режима и указаний грантодателей", - написала в своем Telegram-канале Влах. Политик отметила, что мужество таких журналистов позволяет надеяться на то, что пресса в Молдавии снова сможет стать настоящей "четвертой властью". Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20241111/vlah-1982997308.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, ирина влах, евгения гуцул