Экс-глава Гагаузии заявила о давлении властей на СМИ в Молдавии
Экс-глава Гагаузии Влах: СМИ в Молдавии находятся под давлением властей
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. СМИ в Молдавии находятся под постоянным давлением властей, которые пытаются установить полный контроль над информацией, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
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"СМИ в Молдове сейчас под постоянным давлением властей - десятки изданий закрыты под надуманными предлогами. Цель режима ясна: полный контроль над информацией. Особое уважение заслуживают те редакции и репортеры, кто не сдается и сохраняет подлинную независимость от заказов режима и указаний грантодателей", - написала в своем Telegram-канале Влах.
Политик отметила, что мужество таких журналистов позволяет надеяться на то, что пресса в Молдавии снова сможет стать настоящей "четвертой властью".
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.