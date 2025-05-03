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Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции - РИА Новости, 03.05.2025
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01:03 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/siriya-2014726017.html
Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции
Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции - РИА Новости, 03.05.2025
Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции
Израильская авиация атаковала цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа, сообщает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 03.05.2025
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БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Израильская авиация атаковала цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа, сообщает сирийский телеканал Syria TV. "Авиация оккупационного Израиля нанесла удары по окрестностям деревни Шатха в провинции Хама",- сообщает телеканал. По данным сирийского телевидения, в пятницу вечером также израильским ударам подверглись районы города Хараста в пригороде Дамаска - позиции 41-й дивизии сирийской армии рядом с государственным госпиталем Харасты. "Также израильской атаке подверглась часть ракетных войск рядом с поселением Мусейбин на севере провинции Дераа",- сообщает телеканал. По данным телеканала, только по Дамаску было нанесено семь авиаударов.
https://ria.ru/20250430/erdogan-2014406036.html
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в мире, дамаск (город), хама (мухафаза), израиль
В мире, Дамаск (город), Хама (мухафаза), Израиль
Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции

Syria TV: Израиль атаковал цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Израильская авиация атаковала цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Авиация оккупационного Израиля нанесла удары по окрестностям деревни Шатха в провинции Хама",- сообщает телеканал.
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По данным сирийского телевидения, в пятницу вечером также израильским ударам подверглись районы города Хараста в пригороде Дамаска - позиции 41-й дивизии сирийской армии рядом с государственным госпиталем Харасты.
"Также израильской атаке подверглась часть ракетных войск рядом с поселением Мусейбин на севере провинции Дераа",- сообщает телеканал.
По данным телеканала, только по Дамаску было нанесено семь авиаударов.
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