Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции
Syria TV: Израиль атаковал цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа
© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Израильская авиация атаковала цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Авиация оккупационного Израиля нанесла удары по окрестностям деревни Шатха в провинции Хама",- сообщает телеканал.
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По данным сирийского телевидения, в пятницу вечером также израильским ударам подверглись районы города Хараста в пригороде Дамаска - позиции 41-й дивизии сирийской армии рядом с государственным госпиталем Харасты.
"Также израильской атаке подверглась часть ракетных войск рядом с поселением Мусейбин на севере провинции Дераа",- сообщает телеканал.
По данным телеканала, только по Дамаску было нанесено семь авиаударов.
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