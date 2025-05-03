https://ria.ru/20250503/siriya-2014726017.html

Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции

Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции - РИА Новости, 03.05.2025

Израильские ВВС атаковали три сирийские провинции

Израильская авиация атаковала цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа, сообщает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:03:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Израильская авиация атаковала цели в сирийских провинциях Дамаск, Хама и Дераа, сообщает сирийский телеканал Syria TV. "Авиация оккупационного Израиля нанесла удары по окрестностям деревни Шатха в провинции Хама",- сообщает телеканал. По данным сирийского телевидения, в пятницу вечером также израильским ударам подверглись районы города Хараста в пригороде Дамаска - позиции 41-й дивизии сирийской армии рядом с государственным госпиталем Харасты. "Также израильской атаке подверглась часть ракетных войск рядом с поселением Мусейбин на севере провинции Дераа",- сообщает телеканал. По данным телеканала, только по Дамаску было нанесено семь авиаударов.

https://ria.ru/20250430/erdogan-2014406036.html

https://ria.ru/20250429/siriya-2014084799.html

дамаск (город)

хама (мухафаза)

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дамаск (город), хама (мухафаза), израиль