https://ria.ru/20250503/shtutgart-2014724282.html

При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек

При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек - РИА Новости, 03.05.2025

При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек

В результате наезда автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек, сообщает местная пожарная служба. РИА Новости, 03.05.2025

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В результате наезда автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек, сообщает местная пожарная служба.В пятницу вечером Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в немецком городе. Стражи порядка сообщали о восьми пострадавших, трое из которых получили тяжелые травмы. Водителя задержали."К сожалению, один из тех, кто получил угрожающие жизни травмы, позднее скончался в больнице", — говорится в заявлении спасателей.По информации службы, речь идет о 46-летней женщине.Как сообщает портал SWR, среди пострадавших есть маленький ребенок. Ранее СМИ обращали внимание на фотографии с места аварии, где была видна брошенная коляска.

https://ria.ru/20250427/kanada-2013724241.html

https://ria.ru/20250430/kopengagen-2014430055.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, штутгарт, дтп, германия