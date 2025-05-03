При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек
В Штутгарте при наезде автомобиля на группу людей на переходе погиб человек
© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В результате наезда автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек, сообщает местная пожарная служба.
В пятницу вечером Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в немецком городе. Стражи порядка сообщали о восьми пострадавших, трое из которых получили тяжелые травмы. Водителя задержали.
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"К сожалению, один из тех, кто получил угрожающие жизни травмы, позднее скончался в больнице", — говорится в заявлении спасателей.
По информации службы, речь идет о 46-летней женщине.
Как сообщает портал SWR, среди пострадавших есть маленький ребенок. Ранее СМИ обращали внимание на фотографии с места аварии, где была видна брошенная коляска.
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