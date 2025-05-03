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При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек - РИА Новости, 03.05.2025
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00:32 03.05.2025 (обновлено: 00:41 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/shtutgart-2014724282.html
При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек
При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек - РИА Новости, 03.05.2025
При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек
В результате наезда автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек, сообщает местная пожарная служба. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T00:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В результате наезда автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек, сообщает местная пожарная служба.В пятницу вечером Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в немецком городе. Стражи порядка сообщали о восьми пострадавших, трое из которых получили тяжелые травмы. Водителя задержали."К сожалению, один из тех, кто получил угрожающие жизни травмы, позднее скончался в больнице", — говорится в заявлении спасателей.По информации службы, речь идет о 46-летней женщине.Как сообщает портал SWR, среди пострадавших есть маленький ребенок. Ранее СМИ обращали внимание на фотографии с места аварии, где была видна брошенная коляска.
https://ria.ru/20250427/kanada-2013724241.html
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в мире, штутгарт, дтп, германия
В мире, Штутгарт, ДТП, Германия
При наезде автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек

В Штутгарте при наезде автомобиля на группу людей на переходе погиб человек

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В результате наезда автомобиля на толпу в Штутгарте погиб человек, сообщает местная пожарная служба.
В пятницу вечером Mercedes G-класса въехал в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в немецком городе. Стражи порядка сообщали о восьми пострадавших, трое из которых получили тяжелые травмы. Водителя задержали.
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"К сожалению, один из тех, кто получил угрожающие жизни травмы, позднее скончался в больнице", — говорится в заявлении спасателей.
По информации службы, речь идет о 46-летней женщине.
Как сообщает портал SWR, среди пострадавших есть маленький ребенок. Ранее СМИ обращали внимание на фотографии с места аварии, где была видна брошенная коляска.
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