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В России введут новые штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 03.05.2025
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12:55 03.05.2025 (обновлено: 13:38 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/shtrafy--2014771130.html
В России введут новые штрафы за утечку персональных данных
В России введут новые штрафы за утечку персональных данных - РИА Новости, 03.05.2025
В России введут новые штрафы за утечку персональных данных
Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:55:00+03:00
2025-05-03T13:38:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ. "С конца мая в России вступают в силу изменения в КоАП РФ, касающиеся защиты персональных данных. Теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению управления, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от тысячи до 10 тысяч человек, то штраф составит для должностных лиц от 200 до 400 тысяч рублей, для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 3 до 5 миллионов рублей. "За распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы доходят до 15 миллионов рублей", - добавили в ведомстве. Кроме того, вводится ответственность за несообщение об утечке. За это грозит штраф вплоть до 3 миллионов рублей. За несвоевременное или полное отсутствие уведомления о начале обработки данных штраф - до 300 тысяч рублей, а за отказ в обслуживании из-за отказа от биометрии - до 500 тысяч рублей, уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД России.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В России введут новые штрафы за утечку персональных данных

Штрафы до 15 млн руб за утечку персональных данных введут в России с конца мая

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Новые штрафы вплоть до 15 миллионов рублей за утечку персональных данных введут в России с 30 мая, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД РФ.
«
"С конца мая в России вступают в силу изменения в КоАП РФ, касающиеся защиты персональных данных. Теперь операторам грозят миллионные штрафы за утечку сведений о гражданах и за несоблюдение порядка уведомлений Роскомнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению управления, если из-за действий или бездействия организации произошла незаконная передача данных от тысячи до 10 тысяч человек, то штраф составит для должностных лиц от 200 до 400 тысяч рублей, для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 3 до 5 миллионов рублей.
"За распространение специальных категорий персональных данных (например, о здоровье) штрафы доходят до 15 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
Кроме того, вводится ответственность за несообщение об утечке. За это грозит штраф вплоть до 3 миллионов рублей. За несвоевременное или полное отсутствие уведомления о начале обработки данных штраф - до 300 тысяч рублей, а за отказ в обслуживании из-за отказа от биометрии - до 500 тысяч рублей, уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием IT-технологий МВД России.
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