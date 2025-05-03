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Саженец в память об отце Путина высадили в парке "Патриот" к юбилею Победы

Саженец в память об отце Путина высадили в парке "Патриот" к юбилею Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Саженец в память об отце Путина высадили в парке "Патриот" к юбилею Победы

Торжественная церемония высадки масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Великой Победы, прошла в субботу в подмосковном парке "Патриот", передает... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:31:00+03:00

2025-05-03T13:31:00+03:00

2025-05-03T20:45:00+03:00

ленинград

россия

нева (река)

владимир путин

вячеслав фетисов

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 3 мая - РИА Новости. Торжественная церемония высадки масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Великой Победы, прошла в субботу в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости. Геоглиф, состоящий из слов "80 Лет Победы" и изображения пятиконечной звезды – символа Победы, создан из саженцев дерена и пузыреплодника. Для изображения звезды использованы саженцы особого оттенка, создавая яркий акцент на фоне основной композиции. Саженцы - именные, они высажены в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Один из саженцев высажен в память о Владимире Спиридоновиче Путине - участнике героической обороны Ленинграда, отце президента России Владимира Путина. Как ранее рассказывал президент, его отец ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, отказавшись от брони на оборонном заводе. Во время ожесточенных боев за "Невский пятачок" Владимир Спиридонович Путин получил серьезное осколочное ранение ноги. Его спас сосед, воевавший там же, - он донес Владимира Спиридоновича до военного госпиталя. Поправляться раненого отправили в блокадный Ленинград. Условное обозначение "Невский пятачок" получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка. Он стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Саженец, который вошел в изображение пятиконечной звезды, высадил председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов. "Мы сегодня, высаживая каждый саженец, называли имя, ради кого мы сажаем это дерево. Здесь много символизма", — сказал он журналистам. По его словам, молодые ребята, которые участвовали в церемонии, смогут приезжать сюда и смотреть, как растут деревья. Это затем смогут увидеть их дети и внуки, добавил Фетисов.Он подчеркнул важность нынешних мероприятий в рамках празднования 80-летия Великой Победы."И время сегодняшнее требует сплочения, понимания того, что мы великая нация, которая должна продолжать дело отцов и дедов", — отметил Фетисов.Организатором акции стало Всероссийское общество охраны природы (ВООП). В посадке приняли участие активисты ВООП сотрудники федеральных и региональных органов власти, а также силовых ведомств, подмосковные волонтеры и члены движения "Первые".

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014768218.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014769313.html

https://ria.ru/20250503/repetitsii-1943570704.html

ленинград

россия

нева (река)

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Церемония высадки масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Великой Победы Торжественная церемония высадки масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Великой Победы, прошла в субботу в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости. Геоглиф, состоящий из слов "80 Лет Победы" и изображения пятиконечной звезды – символа Победы, создан из саженцев дерена и пузыреплодника. Один из саженцев высажен в память о Владимире Спиридоновиче Путине - участнике героической обороны Ленинграда, отце президента России. 2025-05-03T13:31 true PT0M30S

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ленинград, россия, нева (река), владимир путин, вячеслав фетисов, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне