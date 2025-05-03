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Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик - РИА Новости, 03.05.2025
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09:15 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747847.html
Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик
Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик - РИА Новости, 03.05.2025
Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик
Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:15:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
сша
россия
дмитрий полянский
государственный департамент сша
введение трампом пошлин на импорт
санкции в отношении россии
реакция на санкции
экономика
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее в Госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых. "Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.
https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747186.html
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сша, россия, дмитрий полянский, государственный департамент сша, введение трампом пошлин на импорт, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика
США, Россия, Дмитрий Полянский, Государственный департамент США, Введение Трампом пошлин на импорт, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Экономика
Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик

Полянский: США очень трудно найти идеи для введения новых санкций против России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
Ранее в Госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых.
"Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России
Вчера, 09:07
 
СШАРоссияДмитрий ПолянскийГосударственный департамент СШАВведение Трампом пошлин на импортСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииЭкономика
 
 
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