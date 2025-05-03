https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747847.html

Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик

Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик - РИА Новости, 03.05.2025

Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик

Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:15:00+03:00

2025-05-03T09:15:00+03:00

2025-05-03T09:15:00+03:00

сша

россия

дмитрий полянский

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ООН, 3 мая – РИА Новости. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее в Госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых. "Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.

https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, дмитрий полянский, государственный департамент сша, введение трампом пошлин на импорт, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика