https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747847.html
Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик
Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик - РИА Новости, 03.05.2025
Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик
Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:15:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
2025-05-03T09:15:00+03:00
сша
россия
дмитрий полянский
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Власти США отложили идею введения санкций против РФ в "долгий ящик", сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее в Госдепе США заявляли, что США не снимают с РФ существующие санкции, сохраняют возможность введения новых. "Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций", – сказал Полянский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Полянский: США отложили идею введения санкций против России в долгий ящик
Полянский: США очень трудно найти идеи для введения новых санкций против России