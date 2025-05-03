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Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России - РИА Новости, 03.05.2025
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09:07 03.05.2025 (обновлено: 15:02 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747186.html
Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России
Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России - РИА Новости, 03.05.2025
Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России
США, Канада и Швейцария ввели больше всего санкций против России с 2014-го, подсчитало РИА Новости на основе данных независимого аналитического портала... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:07:00+03:00
2025-05-03T15:02:00+03:00
экономика
россия
сша
канада
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США, Канада и Швейцария ввели больше всего санкций против России с 2014-го, подсчитало РИА Новости на основе данных независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.По состоянию на конец апреля года в отношении Москвы применили около 28 937 неторговых ограничений. Из них 92% пришлось на санкции, которые ввели с конца февраля 2022 года. Больше всего ограничений ввели США: 7 384, или 25,5% от всех введенных странами мер. В тройку вошли Канада — 12,6% (3639 санкций), а также Швейцария — 11,3% (3266).Следом расположилась Норвегия, которая ввела около 2678 ограничений (9,3%), ЕС, который готовит уже 17-й пакет санкций, и Исландия, дублирующая европейские санкции, — по 2482 ограничения (8,6%), а также Великобритания — 2078 (7,2%).Замкнули десятку Новая Зеландия с 1860 санкциями (6,4%), Австралия — 1598 ограничений (5,5%), и Япония — 1 441 (пять процентов). В середине марта президент Владимир Путин сообщил, что сейчас против России действует кратно больше санкций, чем против остального мира.
https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html
https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html
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экономика, россия, сша, канада, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, США, Канада, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России

Castellum: США, Канада и Швейцария ввели больше всего санкций против России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США, Канада и Швейцария ввели больше всего санкций против России с 2014-го, подсчитало РИА Новости на основе данных независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.
По состоянию на конец апреля года в отношении Москвы применили около 28 937 неторговых ограничений. Из них 92% пришлось на санкции, которые ввели с конца февраля 2022 года.
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Больше всего ограничений ввели США: 7 384, или 25,5% от всех введенных странами мер. В тройку вошли Канада — 12,6% (3639 санкций), а также Швейцария — 11,3% (3266).
Следом расположилась Норвегия, которая ввела около 2678 ограничений (9,3%), ЕС, который готовит уже 17-й пакет санкций, и Исландия, дублирующая европейские санкции, — по 2482 ограничения (8,6%), а также Великобритания — 2078 (7,2%).
Замкнули десятку Новая Зеландия с 1860 санкциями (6,4%), Австралия — 1598 ограничений (5,5%), и Япония — 1 441 (пять процентов).
В середине марта президент Владимир Путин сообщил, что сейчас против России действует кратно больше санкций, чем против остального мира.
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ЭкономикаРоссияСШАКанадаВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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