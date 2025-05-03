https://ria.ru/20250503/sanktsii-2014747186.html

Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России

Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России - РИА Новости, 03.05.2025

Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России

США, Канада и Швейцария ввели больше всего санкций против России с 2014-го, подсчитало РИА Новости на основе данных независимого аналитического портала... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:07:00+03:00

2025-05-03T09:07:00+03:00

2025-05-03T15:02:00+03:00

экономика

россия

сша

канада

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США, Канада и Швейцария ввели больше всего санкций против России с 2014-го, подсчитало РИА Новости на основе данных независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.По состоянию на конец апреля года в отношении Москвы применили около 28 937 неторговых ограничений. Из них 92% пришлось на санкции, которые ввели с конца февраля 2022 года. Больше всего ограничений ввели США: 7 384, или 25,5% от всех введенных странами мер. В тройку вошли Канада — 12,6% (3639 санкций), а также Швейцария — 11,3% (3266).Следом расположилась Норвегия, которая ввела около 2678 ограничений (9,3%), ЕС, который готовит уже 17-й пакет санкций, и Исландия, дублирующая европейские санкции, — по 2482 ограничения (8,6%), а также Великобритания — 2078 (7,2%).Замкнули десятку Новая Зеландия с 1860 санкциями (6,4%), Австралия — 1598 ограничений (5,5%), и Япония — 1 441 (пять процентов). В середине марта президент Владимир Путин сообщил, что сейчас против России действует кратно больше санкций, чем против остального мира.

https://ria.ru/20250418/putin-2011928611.html

https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, канада, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции