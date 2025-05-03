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Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:42 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/saldo-2014750454.html
Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы
Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае несоблюдения украинской стороной перемирия в дни 80-летней годовщины Великой... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:42:00+03:00
2025-05-03T09:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир путин
киев
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае несоблюдения украинской стороной перемирия в дни 80-летней годовщины Великой Победы, ответ будет незамедлительным. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. "Решение президента о перемирии в честь Великой Победы — это знак уважения к подвигу нашего народа. Это шаг сильных, которые уверены в своей правоте. Но важно понимать: мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным", - сказал Сальдо РИА Новости. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
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владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, киев, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы

Глава Херсонской области Сальдо: РФ ответит на нарушение ВСУ перемирия на 9 мая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае несоблюдения украинской стороной перемирия в дни 80-летней годовщины Великой Победы, ответ будет незамедлительным.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
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"Решение президента о перемирии в честь Великой Победы — это знак уважения к подвигу нашего народа. Это шаг сильных, которые уверены в своей правоте. Но важно понимать: мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным", - сказал Сальдо РИА Новости.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир СальдоДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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