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Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы

Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Сальдо предостерег Киев от несоблюдения перемирия на День Победы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае несоблюдения украинской стороной перемирия в дни 80-летней годовщины Великой... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:42:00+03:00

2025-05-03T09:42:00+03:00

2025-05-03T09:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир сальдо

дмитрий песков

владимир путин

киев

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае несоблюдения украинской стороной перемирия в дни 80-летней годовщины Великой Победы, ответ будет незамедлительным. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. "Решение президента о перемирии в честь Великой Победы — это знак уважения к подвигу нашего народа. Это шаг сильных, которые уверены в своей правоте. Но важно понимать: мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным", - сказал Сальдо РИА Новости. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.

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владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, киев, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне