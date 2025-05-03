https://ria.ru/20250503/rubio-2014820807.html

В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины

В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины - РИА Новости, 03.05.2025

В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал трезвым взглядом и оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T23:26:00+03:00

2025-05-03T23:26:00+03:00

2025-05-03T23:27:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал трезвым взглядом и оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. "Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория. И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают", - сказал Шеремет агентству. По его словам, Россия не торгует своими территориями и защитит народы, которые ей доверились и выбрали с ней общий путь развития. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250503/ssha-2014811960.html

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