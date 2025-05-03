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В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 03.05.2025 (обновлено: 23:27 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/rubio-2014820807.html
В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины
В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины - РИА Новости, 03.05.2025
В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал трезвым взглядом и оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:26:00+03:00
2025-05-03T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
марко рубио
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал трезвым взглядом и оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. "Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория. И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают", - сказал Шеремет агентству. По его словам, Россия не торгует своими территориями и защитит народы, которые ей доверились и выбрали с ней общий путь развития. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250503/ssha-2014811960.html
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в мире, украина, россия, сша, марко рубио, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Марко Рубио, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме оценили слова Рубио о границах Украины

Депутат Шеремет назвал слова Рубио о границах Украины трезвым взглядом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал трезвым взглядом и оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины.
Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Усмирить бешеную собаку": слова Зеленского вызвали тревогу в США
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"Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория. И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, Россия не торгует своими территориями и защитит народы, которые ей доверились и выбрали с ней общий путь развития.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Украина может стать главной проигравшей стороной, считает эксперт
Вчера, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМарко РубиоМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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