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Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме - РИА Новости, 03.05.2025
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20:20 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/rubio-2014810375.html
Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме
Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме - РИА Новости, 03.05.2025
Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме
Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:20:00+03:00
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в мире
сша
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майк уолтц
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, их взгляды совпадали по множеству направлений, отличаясь от позиции других лиц, приближенных к американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Блумберг. "Хотя уход Уолтца дает Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики", - говорится в публикации. Отмечается, что взгляды Рубио и Уолтца не совпадали с позицией других приближенных к Трампу из числа сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" - лозунг движения Трампа). При этом, как пишет агентство, Рубио, возможно, еще долго будет совмещать посты главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности, поскольку поиски постоянной замены Уолтца еще продолжаются. Среди претендентов рассматриваются спецпосланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, заместитель главы аппарата Белого дома и советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер, а также член Совета нацбезопасности Себастьян Горка, который отвечает за борьбу с терроризмом. В четверг Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013744523.html
https://ria.ru/20250503/tramp-2014743159.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, майк уолтц, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Майк Уолтц, ООН
Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме

Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

© AP Photo / Nathan HowardГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, их взгляды совпадали по множеству направлений, отличаясь от позиции других лиц, приближенных к американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Блумберг.
"Хотя уход Уолтца дает Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики", - говорится в публикации.
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Отмечается, что взгляды Рубио и Уолтца не совпадали с позицией других приближенных к Трампу из числа сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" - лозунг движения Трампа). При этом, как пишет агентство, Рубио, возможно, еще долго будет совмещать посты главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности, поскольку поиски постоянной замены Уолтца еще продолжаются. Среди претендентов рассматриваются спецпосланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, заместитель главы аппарата Белого дома и советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер, а также член Совета нацбезопасности Себастьян Горка, который отвечает за борьбу с терроризмом.
В четверг Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Трамп дал слишком много власти в руки не того человека
Вчера, 08:11
 
В миреСШАВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампМайк УолтцООН
 
 
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