Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме
Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Уолтца
© AP Photo / Nathan HowardГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Nathan Howard
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, их взгляды совпадали по множеству направлений, отличаясь от позиции других лиц, приближенных к американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Блумберг.
"Хотя уход Уолтца дает Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики", - говорится в публикации.
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Отмечается, что взгляды Рубио и Уолтца не совпадали с позицией других приближенных к Трампу из числа сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" - лозунг движения Трампа). При этом, как пишет агентство, Рубио, возможно, еще долго будет совмещать посты главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности, поскольку поиски постоянной замены Уолтца еще продолжаются. Среди претендентов рассматриваются спецпосланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, заместитель главы аппарата Белого дома и советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер, а также член Совета нацбезопасности Себастьян Горка, который отвечает за борьбу с терроризмом.
В четверг Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.