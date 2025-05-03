СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США
Politico: Рубио будет исполнять обязанности советника по нацбезопасности
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, будет одновременно исполнять обязанности советника по нацбезопасности американского президента в течение минимум шести месяцев, сообщает газета Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома.
В четверг Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее Трамп добавил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
"Как ожидается, Марко Рубио будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение минимум шести месяцев, а ряд высокопоставленных советников президента (США - ред.) Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы сделать эту договоренность постоянной", - сообщает газета.
Один из чиновников заявил изданию, что недавнее назначение Рубио "не было задумано как временная мера".
Согласно собеседникам газеты, Рубио не стремился к новым обязанностям, но Трамп и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс просили его взять "более полный контроль" над всем внешнеполитическим аппаратом администрации.