https://ria.ru/20250503/rubio-2014723966.html

СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США

СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США - РИА Новости, 03.05.2025

СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США

Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, будет одновременно исполнять обязанности советника по нацбезопасности американского президента в течение минимум... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:23:00+03:00

2025-05-03T00:23:00+03:00

2025-05-03T00:47:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

дональд трамп

майк уолтц

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, будет одновременно исполнять обязанности советника по нацбезопасности американского президента в течение минимум шести месяцев, сообщает газета Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома.В четверг Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее Трамп добавил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте."Как ожидается, Марко Рубио будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение минимум шести месяцев, а ряд высокопоставленных советников президента (США - ред.) Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы сделать эту договоренность постоянной", - сообщает газета.Один из чиновников заявил изданию, что недавнее назначение Рубио "не было задумано как временная мера".Согласно собеседникам газеты, Рубио не стремился к новым обязанностям, но Трамп и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс просили его взять "более полный контроль" над всем внешнеполитическим аппаратом администрации.

https://ria.ru/20250502/vens-2014631953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц, оон