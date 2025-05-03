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СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США - РИА Новости, 03.05.2025
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00:23 03.05.2025 (обновлено: 00:47 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/rubio-2014723966.html
СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США
СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США - РИА Новости, 03.05.2025
СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США
Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, будет одновременно исполнять обязанности советника по нацбезопасности американского президента в течение минимум... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T00:23:00+03:00
2025-05-03T00:47:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
майк уолтц
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, будет одновременно исполнять обязанности советника по нацбезопасности американского президента в течение минимум шести месяцев, сообщает газета Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома.В четверг Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее Трамп добавил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте."Как ожидается, Марко Рубио будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение минимум шести месяцев, а ряд высокопоставленных советников президента (США - ред.) Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы сделать эту договоренность постоянной", - сообщает газета.Один из чиновников заявил изданию, что недавнее назначение Рубио "не было задумано как временная мера".Согласно собеседникам газеты, Рубио не стремился к новым обязанностям, но Трамп и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс просили его взять "более полный контроль" над всем внешнеполитическим аппаратом администрации.
https://ria.ru/20250502/vens-2014631953.html
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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц, оон
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Майк Уолтц, ООН
СМИ раскрыли, кто будет заменять советника по нацбезопасности США

Politico: Рубио будет исполнять обязанности советника по нацбезопасности

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, будет одновременно исполнять обязанности советника по нацбезопасности американского президента в течение минимум шести месяцев, сообщает газета Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома.
В четверг Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее Трамп добавил, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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"Как ожидается, Марко Рубио будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение минимум шести месяцев, а ряд высокопоставленных советников президента (США - ред.) Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы сделать эту договоренность постоянной", - сообщает газета.
Один из чиновников заявил изданию, что недавнее назначение Рубио "не было задумано как временная мера".
Согласно собеседникам газеты, Рубио не стремился к новым обязанностям, но Трамп и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс просили его взять "более полный контроль" над всем внешнеполитическим аппаратом администрации.
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