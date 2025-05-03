https://ria.ru/20250503/rt--2014770981.html
RT создал видео с Черчиллем в ответ на слова Стармера о борьбе с нацизмом
RT создал видео с Черчиллем в ответ на слова Стармера о борьбе с нацизмом - РИА Новости, 03.05.2025
RT создал видео с Черчиллем в ответ на слова Стармера о борьбе с нацизмом
Телеканал RT в ответ британскому премьеру создал с помощью искусственного интеллекта видео с бывшим лидером Великобритании Уинстоном Черчиллем, на котором он... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:51:00+03:00
2025-05-03T12:51:00+03:00
2025-05-03T12:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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кир стармер
уинстон черчилль
иосиф сталин (джугашвили)
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Телеканал RT в ответ британскому премьеру создал с помощью искусственного интеллекта видео с бывшим лидером Великобритании Уинстоном Черчиллем, на котором он зачитал настоящий фрагмент письма Иосифу Сталину и отметил, что именно русская армия "выпустила кишки" из германской военной машины. Как отмечает телеканал, видео было создано после слов нынешнего премьера Британии Кира Стармера, исказившего историю утверждением о том, что якобы именно Великобритания и США "сражались бок о бок", чтобы настал День Победы. "Записали, как экс-премьер Британии прочитал фрагмент письма Сталину. Нынешний глава британского правительства Кир Стармер замалчивает историю. Мы же дали голос тому, кто лично убедился в стойкости советских солдат", - говорится в сообщении RT. "Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины и в настоящий момент сдерживает на своем фронте несравненно большую часть сил противника", - заявил Черчилль в видео, которое создал RT на основе аутентичной цитаты политика.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014760008.html
https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html
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великобритания, сша, кир стармер, уинстон черчилль, иосиф сталин (джугашвили), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великобритания, США, Кир Стармер, Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин (Джугашвили), В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
RT создал видео с Черчиллем в ответ на слова Стармера о борьбе с нацизмом
Канал RT создал видео с Черчиллем в ответ на слова Стармера о борьбе с нацизмом