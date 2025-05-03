https://ria.ru/20250503/rosstat-2014740365.html

Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний

Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний - РИА Новости, 03.05.2025

Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний

Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:14:00+03:00

2025-05-03T07:14:00+03:00

2025-05-03T07:14:00+03:00

экономика

севастополь

вологодская область

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/113431/83/1134318387_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_d384307feb49edd5cb98b3da833f1da4.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Согласно данным ведомства, в Севастополе вакантно 9,7% всех руководящих позиций, в Вологодской области - 9,5%, на Алтае - 9,3%. В Хабаровском крае нехватка руководителей доходит до 8,2% от таких рабочих мест, в Московской области - 7,7%. В десятку также входят Забайкальский край (7,3%), Чукотка (7,1%), Калмыкия (6,4%), Магаданская (6,2%) и Новгородская (6,1%) области. При этом нехватки руководителей почти нет лишь двух регионах России: в Чечне пустует лишь 0,9% от таких позиций, а в Ингушетии - минимальные для страны 0,2%.

https://ria.ru/20250501/zarplaty-2014525515.html

https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html

севастополь

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, севастополь, вологодская область, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)