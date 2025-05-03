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Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний - РИА Новости, 03.05.2025
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07:14 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/rosstat-2014740365.html
Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний
Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний - РИА Новости, 03.05.2025
Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний
Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:14:00+03:00
2025-05-03T07:14:00+03:00
экономика
севастополь
вологодская область
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Согласно данным ведомства, в Севастополе вакантно 9,7% всех руководящих позиций, в Вологодской области - 9,5%, на Алтае - 9,3%. В Хабаровском крае нехватка руководителей доходит до 8,2% от таких рабочих мест, в Московской области - 7,7%. В десятку также входят Забайкальский край (7,3%), Чукотка (7,1%), Калмыкия (6,4%), Магаданская (6,2%) и Новгородская (6,1%) области. При этом нехватки руководителей почти нет лишь двух регионах России: в Чечне пустует лишь 0,9% от таких позиций, а в Ингушетии - минимальные для страны 0,2%.
https://ria.ru/20250501/zarplaty-2014525515.html
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севастополь
вологодская область
россия
РИА Новости
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Дарья Буймова
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экономика, севастополь, вологодская область, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Севастополь, Вологодская область, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат раскрыл, в каких регионах наибольший дефицит руководителей компаний

Росстат: в Севастополе, Вологодской области и Алтае не хватает руководителей

© Fotolia / tyДевушка работает с графиками
Девушка работает с графиками - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Fotolia / ty
Девушка работает с графиками. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Самую большую потребность в руководителях испытывают компании в Севастополе, Вологодской области и на Алтае, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.
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Согласно данным ведомства, в Севастополе вакантно 9,7% всех руководящих позиций, в Вологодской области - 9,5%, на Алтае - 9,3%. В Хабаровском крае нехватка руководителей доходит до 8,2% от таких рабочих мест, в Московской области - 7,7%.
В десятку также входят Забайкальский край (7,3%), Чукотка (7,1%), Калмыкия (6,4%), Магаданская (6,2%) и Новгородская (6,1%) области.
При этом нехватки руководителей почти нет лишь двух регионах России: в Чечне пустует лишь 0,9% от таких позиций, а в Ингушетии - минимальные для страны 0,2%.
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ЭкономикаСевастопольВологодская областьРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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