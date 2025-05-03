https://ria.ru/20250503/rosseti-2014764046.html

Последствия аварии в подмосковной энергосистеме устраняют круглосуточно

Последствия аварии в подмосковной энергосистеме устраняют круглосуточно - РИА Новости, 03.05.2025

Последствия аварии в подмосковной энергосистеме устраняют круглосуточно

Последствия аварии в энергосистеме Подмосковья устраняют в круглосуточном режиме, задействованы 700 человек и 265 единиц техники, сообщил директор ПАО "Россети... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:45:00+03:00

2025-05-03T11:45:00+03:00

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московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россети

россети московский регион

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Последствия аварии в энергосистеме Подмосковья устраняют в круглосуточном режиме, задействованы 700 человек и 265 единиц техники, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. "На данный момент у нас задействовано порядка 230 бригад и 700 человек, 265 единиц техники. Работаем в круглосуточном режиме", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады " Россетей ", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.

https://ria.ru/20250503/energetika-2014758174.html

московская область (подмосковье)

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