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Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве
Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве - РИА Новости, 03.05.2025
Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:40:00+03:00
2025-05-03T17:40:00+03:00
2025-05-03T17:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
владимир зеленский
владимир рогов
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дурью угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве и призвал вспомнить, чем заканчиваются симпатии Запада. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление. "Зеленский идет по протоптанному пути терроризма и вседозволенности, полагаясь, что Запад, и прежде всего Евросоюз, его во всем прикроет. Но его дурь сыграет с ним злую роковую шутку", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский, видимо, плохо читал историю, так как всех, кого Запад поощрял к подобным действиям, ждал плачевный итог. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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россия, москва, владимир зеленский, владимир рогов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве
Рогов назвал дурью угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве