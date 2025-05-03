https://ria.ru/20250503/rogov--2014796066.html

Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве

Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве - РИА Новости, 03.05.2025

Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:40:00+03:00

2025-05-03T17:40:00+03:00

2025-05-03T17:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

владимир зеленский

владимир рогов

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал дурью угрозы Владимира Зеленского участникам парада Победы в Москве и призвал вспомнить, чем заканчиваются симпатии Запада. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление. "Зеленский идет по протоптанному пути терроризма и вседозволенности, полагаясь, что Запад, и прежде всего Евросоюз, его во всем прикроет. Но его дурь сыграет с ним злую роковую шутку", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский, видимо, плохо читал историю, так как всех, кого Запад поощрял к подобным действиям, ждал плачевный итог. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

https://ria.ru/20250503/konets-2014740989.html

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россия, москва, владимир зеленский, владимир рогов, 80-летие победы в великой отечественной войне