В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США
Депутат Рады Геращенко назвала слова Зеленского о лишении виз депутатов шантажом
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.
"Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook*.
Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
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