https://ria.ru/20250503/rada-2014800595.html

В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США

В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США - РИА Новости, 03.05.2025

В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T18:42:00+03:00

2025-05-03T18:42:00+03:00

2025-05-03T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. "Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook*. Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250503/sdelka-2014724923.html

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014709936.html

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