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В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США - РИА Новости, 03.05.2025
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18:42 03.05.2025 (обновлено: 18:45 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/rada-2014800595.html
В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США
В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США - РИА Новости, 03.05.2025
В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T18:42:00+03:00
2025-05-03T18:45:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
ирина геращенко
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. "Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook*. Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250503/sdelka-2014724923.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку с США

Депутат Рады Геращенко назвала слова Зеленского о лишении виз депутатов шантажом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала политическим шантажом заявления Владимира Зеленского с требованием к США лишить виз украинских депутатов, не поддержавших сделку по минералам.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.
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"Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook*.
Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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