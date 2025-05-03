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В Госдуме напомнили, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным

В Госдуме напомнили, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным - РИА Новости, 03.05.2025

В Госдуме напомнили, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным

Рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:48:00+03:00

2025-05-03T02:48:00+03:00

2025-05-03T02:48:00+03:00

общество

ярослав нилов

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лдпр

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Восьмое мая - это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день", - сказал Нилов. По словам парламентария, 8 мая - обычный выходной день, поскольку был перенесен с воскресенья, 23 февраля. "Двадцать третье февраля был нерабочим праздничным днем, но в связи с тем, что совпало с выходным, то выходной воскресный день был перенесен на 8 мая", - отметил он.

https://ria.ru/20250502/may-1855644309.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр