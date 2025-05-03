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В Госдуме напомнили, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным
В Госдуме напомнили, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным - РИА Новости, 03.05.2025
В Госдуме напомнили, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным
Рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:48:00+03:00
2025-05-03T02:48:00+03:00
2025-05-03T02:48:00+03:00
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Восьмое мая - это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день", - сказал Нилов. По словам парламентария, 8 мая - обычный выходной день, поскольку был перенесен с воскресенья, 23 февраля. "Двадцать третье февраля был нерабочим праздничным днем, но в связи с тем, что совпало с выходным, то выходной воскресный день был перенесен на 8 мая", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме напомнили, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным
Депутат Нилов: рабочий день в среду, 7 мая, не будет сокращенным