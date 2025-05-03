https://ria.ru/20250503/pvo-2014818795.html
Над российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ
Над российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
Над российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером 3 мая сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:26:00+03:00
2025-05-03T22:26:00+03:00
2025-05-03T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 3 мая сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ."Третьего мая около 21.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Мурманской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, мурманская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Мурманская область
Над российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Мурманской областями