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Над российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ

Над российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025

Над российскими регионами сбили два беспилотника ВСУ

Дежурные средства российской ПВО вечером 3 мая сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:26:00+03:00

2025-05-03T22:26:00+03:00

2025-05-03T23:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 3 мая сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Мурманской областями, сообщили в Минобороны РФ."Третьего мая около 21.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Мурманской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, мурманская область