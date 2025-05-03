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В Мурманской области сбили три беспилотника ВСУ
В Мурманской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
В Мурманской области сбили три беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили в субботу вечером три украинских беспилотника над Мурманской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:20:00+03:00
2025-05-03T20:20:00+03:00
2025-05-03T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили в субботу вечером три украинских беспилотника над Мурманской областью, сообщили в Минобороны РФ."Третьего мая с 19.10 до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Мурманской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Мурманская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Мурманской области сбили три беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три украинских БПЛА над Мурманской областью