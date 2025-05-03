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В Курской области сбили беспилотник ВСУ
В Курской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства российской ПВО в субботу вечером сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T18:57:00+03:00
2025-05-03T18:57:00+03:00
2025-05-03T19:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в субботу вечером сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего мая около 17.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью