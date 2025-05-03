https://ria.ru/20250503/pvo-2014771753.html
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ
Вооруженные силы нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:11:00+03:00
2025-05-03T13:11:00+03:00
2025-05-03T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены <...> завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.Под удар также попали военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления морскими дронами и БПЛА противника.Кроме того, армия поразила пункты временной дислокации украинских подразделений и наемников в 152 районах.За сутки средства ПВО уничтожили 292 дрона ВСУ.
https://ria.ru/20250503/udar-2014757540.html
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РИА Новости
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ
МО: российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ