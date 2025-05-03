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Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
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13:11 03.05.2025 (обновлено: 13:59 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pvo-2014771753.html
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ
Вооруженные силы нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:11:00+03:00
2025-05-03T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены &lt;...&gt; завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.Под удар также попали военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления морскими дронами и БПЛА противника.Кроме того, армия поразила пункты временной дислокации украинских подразделений и наемников в 152 районах.За сутки средства ПВО уничтожили 292 дрона ВСУ.
https://ria.ru/20250503/udar-2014757540.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ

МО: российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены <...> завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
ВС России нанесли удар по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы
Вчера, 10:50
Под удар также попали военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления морскими дронами и БПЛА противника.
Кроме того, армия поразила пункты временной дислокации украинских подразделений и наемников в 152 районах.
За сутки средства ПВО уничтожили 292 дрона ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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