https://ria.ru/20250503/pvo-2014771753.html

Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ

Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025

Российские военные поразили завод по производству боеприпасов для ВСУ

Вооруженные силы нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:11:00+03:00

2025-05-03T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены <...> завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ", — говорится в сводке.Под удар также попали военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления морскими дронами и БПЛА противника.Кроме того, армия поразила пункты временной дислокации украинских подразделений и наемников в 152 районах.За сутки средства ПВО уничтожили 292 дрона ВСУ.

https://ria.ru/20250503/udar-2014757540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность