https://ria.ru/20250503/pvo-2014728354.html

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 03.05.2025

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

ПВО отражает атаку на Ростовскую область, уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах, по предварительным данным,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:48:00+03:00

2025-05-03T01:48:00+03:00

2025-05-03T01:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

новошахтинск

октябрьский

юрий слюсарь

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ПВО отражает атаку на Ростовскую область, уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах", - написал он.Слюсарь добавил, что из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуированы двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой. Предварительно, пострадавших нет. На место выехали дежурные оперативные службы и глава администрации района Оксана Косенко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

новошахтинск

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, новошахтинск, октябрьский, юрий слюсарь