Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Ростовскую область
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ПВО отражает атаку на Ростовскую область, уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах", - написал он.
Слюсарь добавил, что из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуированы двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой. Предварительно, пострадавших нет. На место выехали дежурные оперативные службы и глава администрации района Оксана Косенко.
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