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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 03.05.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:21:00+03:00
2025-05-03T12:21:00+03:00
2025-05-03T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего мая около 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью