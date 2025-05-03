https://ria.ru/20250503/pvo--2014742940.html

ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников за ночь

ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников за ночь - РИА Новости, 03.05.2025

ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников за ночь

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников, восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:06:00+03:00

2025-05-03T08:06:00+03:00

2025-05-03T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников, восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны ."В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 96 из них были сбиты над территорией Республики Крым, 47 аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников нейтрализованы над Ростовской областью, по восемь над Брянской и Курской областями, а также два над Белгородской."Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", - добавили в ведомстве.Кроме того, с 02.00 до 05.00 дежурные огневые средства Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, краснодарский край, черное море, безопасность