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ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников за ночь
ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников за ночь - РИА Новости, 03.05.2025
ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников за ночь
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников, восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:06:00+03:00
2025-05-03T08:06:00+03:00
2025-05-03T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников, восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны ."В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 96 из них были сбиты над территорией Республики Крым, 47 аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края. Девять беспилотников нейтрализованы над Ростовской областью, по восемь над Брянской и Курской областями, а также два над Белгородской."Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", - добавили в ведомстве.Кроме того, с 02.00 до 05.00 дежурные огневые средства Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, краснодарский край, черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Краснодарский край, Черное море, Безопасность
ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников за ночь
Российские силы ПВО сбили 8 ракет Storm Shadow и 3 Нептуна-МД над Чёрным морем