https://ria.ru/20250503/putin-2014794747.html

Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана

Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 03.05.2025

Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана

Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в нелегкие годы Великой Отечественной войны, будут и впредь служить надежной основой для развития... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:29:00+03:00

2025-05-03T17:29:00+03:00

2025-05-03T17:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

азербайджан

россия

москва

владимир путин

ильхам алиев

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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БАКУ, 3 мая - РИА Новости. Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в нелегкие годы Великой Отечественной войны, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Москвой и Баку, говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы. "Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. Отмечая эту юбилейную дату, граждане обеих стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250317/rossija-2005485127.html

азербайджан

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азербайджан, россия, москва, владимир путин, ильхам алиев, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне