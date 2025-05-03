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Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:29 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/putin-2014794747.html
Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана
Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 03.05.2025
Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана
Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в нелегкие годы Великой Отечественной войны, будут и впредь служить надежной основой для развития... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:29:00+03:00
2025-05-03T17:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
азербайджан
россия
москва
владимир путин
ильхам алиев
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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БАКУ, 3 мая - РИА Новости. Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в нелегкие годы Великой Отечественной войны, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Москвой и Баку, говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы. "Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. Отмечая эту юбилейную дату, граждане обеих стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками", - отметил Путин.
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азербайджан, россия, москва, владимир путин, ильхам алиев, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Азербайджан, Россия, Москва, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин назвал основу союзнических отношений России и Азербайджана

Путин назвал дружбу в годы ВОВ основой союзнических отношений Москвы и Баку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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БАКУ, 3 мая - РИА Новости. Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в нелегкие годы Великой Отечественной войны, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Москвой и Баку, говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы.
"Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. Отмечая эту юбилейную дату, граждане обеих стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками", - отметил Путин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАзербайджанРоссияМоскваВладимир ПутинИльхам АлиевВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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