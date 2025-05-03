https://ria.ru/20250503/putin-2014760963.html
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать" - РИА Новости, 03.05.2025
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"
Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание "врезать". РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:20:00+03:00
2025-05-03T11:20:00+03:00
2025-05-03T11:37:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_3df76a6356bac7d59690ad75b58ba729.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание "врезать"."Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.Кадры вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье.Впервые Путина избрали на пост президента России 26 марта 2000-го, он вступил в должность 7 мая того же года.
https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c7b558d9ff6efad38ffe718c3bb1897a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"
Путин: всегда есть желание врезать, несмотря на хладнокровие