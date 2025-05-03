https://ria.ru/20250503/putin-2014760963.html

Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"

Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать" - РИА Новости, 03.05.2025

Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"

Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание "врезать". РИА Новости, 03.05.2025

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россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание "врезать"."Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.Кадры вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье.Впервые Путина избрали на пост президента России 26 марта 2000-го, он вступил в должность 7 мая того же года.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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2025

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россия, владимир путин, павел зарубин, общество