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Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать" - РИА Новости, 03.05.2025
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11:20 03.05.2025 (обновлено: 11:37 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/putin-2014760963.html
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать" - РИА Новости, 03.05.2025
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"
Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание "врезать". РИА Новости, 03.05.2025
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россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание "врезать"."Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.Кадры вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье.Впервые Путина избрали на пост президента России 26 марта 2000-го, он вступил в должность 7 мая того же года.
https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал, что у него всегда есть желание "врезать"

Путин: всегда есть желание врезать, несмотря на хладнокровие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание "врезать".
"Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
Кадры вошли в новый документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
Впервые Путина избрали на пост президента России 26 марта 2000-го, он вступил в должность 7 мая того же года.
В гостях у Путина - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
2 мая, 14:45
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
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