https://ria.ru/20250503/primore-2014790193.html

Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней

Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней - РИА Новости, 03.05.2025

Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней

Жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после сильных дождей, ее унесло течением, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, знакомый с... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T16:30:00+03:00

2025-05-03T16:30:00+03:00

2025-05-03T17:54:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после сильных дождей, ее унесло течением, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией. "Он (очевидец. — Прим. ред.) рассказал, что сегодня в районе сопки Верблюд течением реки Постышевки унесло женщину, которая пыталась ее перейти. Вечером ее тело нашли в районе моста", — сказал собеседник агентства. В пятницу и субботу в Приморье объявили штормовое предупреждение. В эти дни из-за сильных дождей может выпасть месячная норма осадков, ожидаются подъем уровня воды в реках до 2,5 метра, подтопление низинных территорий, а также штормовой ветер с порывами до 22-25 метров в секунду. Ранее сегодня пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе заявила, что за сутки во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков — 45,1 миллиметра.

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происшествия, владивосток, россия