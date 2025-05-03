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Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней - РИА Новости, 03.05.2025
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16:30 03.05.2025 (обновлено: 17:54 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/primore-2014790193.html
Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней
Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней - РИА Новости, 03.05.2025
Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней
Жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после сильных дождей, ее унесло течением, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, знакомый с... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:30:00+03:00
2025-05-03T17:54:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после сильных дождей, ее унесло течением, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией. "Он (очевидец. — Прим. ред.) рассказал, что сегодня в районе сопки Верблюд течением реки Постышевки унесло женщину, которая пыталась ее перейти. Вечером ее тело нашли в районе моста", — сказал собеседник агентства. В пятницу и субботу в Приморье объявили штормовое предупреждение. В эти дни из-за сильных дождей может выпасть месячная норма осадков, ожидаются подъем уровня воды в реках до 2,5 метра, подтопление низинных территорий, а также штормовой ветер с порывами до 22-25 метров в секунду. Ранее сегодня пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе заявила, что за сутки во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков — 45,1 миллиметра.
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней

Жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку Постышевку после ливней

© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок в Приморье
Подтопленный поселок в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
Подтопленный поселок в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после сильных дождей, ее унесло течением, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией.
"Он (очевидец. — Прим. ред.) рассказал, что сегодня в районе сопки Верблюд течением реки Постышевки унесло женщину, которая пыталась ее перейти. Вечером ее тело нашли в районе моста", — сказал собеседник агентства.
В пятницу и субботу в Приморье объявили штормовое предупреждение. В эти дни из-за сильных дождей может выпасть месячная норма осадков, ожидаются подъем уровня воды в реках до 2,5 метра, подтопление низинных территорий, а также штормовой ветер с порывами до 22-25 метров в секунду.
Ранее сегодня пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе заявила, что за сутки во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков — 45,1 миллиметра.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Приморье микроавтобус с пассажирами застрял между потоками воды на дороге
2 мая, 14:05
 
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