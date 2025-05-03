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На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне - РИА Новости, 03.05.2025
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05:14 03.05.2025 (обновлено: 09:22 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pravda-2014735438.html
На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне
На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне - РИА Новости, 03.05.2025
На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне
Основная часть потерь нацистской Германии во Второй мировой войне пришлась на Восточный фронт, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:14:00+03:00
2025-05-03T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основная часть потерь нацистской Германии во Второй мировой войне пришлась на Восточный фронт, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Достаточно взглянуть на перспективу &lt;…&gt; Большую часть боевых потерь Германия понесла на Восточном фронте, более 80 процентов", — сказал он.При этом, по словам аналитика, в США любят преувеличивать свои заслуги и скрывать неудобные факты."Суть в том, что мы убили больше гражданских своими бомбардировками, чем мы убили немецких солдат на поле боя. &lt;…&gt; Дрезден, Гамбург, Берлин, Штутгарт, Кельн, Бонн, Франкфурт и далее по списку", — заключил Джонсон.Трамп в минувший четверг заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Его слова вызвали неоднозначную реакцию как на Западе, так и в России. Почетный президент Международной организации городов-побратимов Билл Борум назвал слова Трампа досадными и подчеркнул, что политика демонизации СССР и России отчасти повлияла на восприятие американцами Второй мировой войны.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, необходимо твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
https://ria.ru/20250502/ssha-2014718429.html
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в мире, сша, россия, ларри джонсон, германия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Ларри Джонсон, Германия, Дональд Трамп
На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне

Аналитик Джонсон: США любят преувеличивать заслуги и скрывать неудобные факты

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом
Вид на Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основная часть потерь нацистской Германии во Второй мировой войне пришлась на Восточный фронт, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
"Достаточно взглянуть на перспективу <…> Большую часть боевых потерь Германия понесла на Восточном фронте, более 80 процентов", — сказал он.
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При этом, по словам аналитика, в США любят преувеличивать свои заслуги и скрывать неудобные факты.
"Суть в том, что мы убили больше гражданских своими бомбардировками, чем мы убили немецких солдат на поле боя. <…> Дрезден, Гамбург, Берлин, Штутгарт, Кельн, Бонн, Франкфурт и далее по списку", — заключил Джонсон.
Трамп в минувший четверг заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Его слова вызвали неоднозначную реакцию как на Западе, так и в России. Почетный президент Международной организации городов-побратимов Билл Борум назвал слова Трампа досадными и подчеркнул, что политика демонизации СССР и России отчасти повлияла на восприятие американцами Второй мировой войны.
Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, необходимо твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
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В миреСШАРоссияЛарри ДжонсонГерманияДональд Трамп
 
 
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