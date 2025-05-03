https://ria.ru/20250503/pravda-2014735438.html

На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне

На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне - РИА Новости, 03.05.2025

На Западе раскрыли неудобную правду о роли США во Второй мировой войне

Основная часть потерь нацистской Германии во Второй мировой войне пришлась на Восточный фронт, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:14:00+03:00

2025-05-03T05:14:00+03:00

2025-05-03T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основная часть потерь нацистской Германии во Второй мировой войне пришлась на Восточный фронт, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Достаточно взглянуть на перспективу <…> Большую часть боевых потерь Германия понесла на Восточном фронте, более 80 процентов", — сказал он.При этом, по словам аналитика, в США любят преувеличивать свои заслуги и скрывать неудобные факты."Суть в том, что мы убили больше гражданских своими бомбардировками, чем мы убили немецких солдат на поле боя. <…> Дрезден, Гамбург, Берлин, Штутгарт, Кельн, Бонн, Франкфурт и далее по списку", — заключил Джонсон.Трамп в минувший четверг заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Его слова вызвали неоднозначную реакцию как на Западе, так и в России. Почетный президент Международной организации городов-побратимов Билл Борум назвал слова Трампа досадными и подчеркнул, что политика демонизации СССР и России отчасти повлияла на восприятие американцами Второй мировой войны.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, необходимо твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.

https://ria.ru/20250502/ssha-2014718429.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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в мире, сша, россия, ларри джонсон, германия, дональд трамп