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При пожаре в жилом доме в Махачкале пострадал человек
При пожаре в жилом доме в Махачкале пострадал человек - РИА Новости, 03.05.2025
При пожаре в жилом доме в Махачкале пострадал человек
Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Махачкале, один пострадавший доставлен в медучреждение, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:10:00+03:00
2025-05-03T22:10:00+03:00
2025-05-03T22:10:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Махачкале, один пострадавший доставлен в медучреждение, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по адресу: город Махачкала, улица Нахимова, 5 "А". Сотрудники МЧС России эвакуировали 27 человек и спасли пятерых, одного из которых транспортировали на карете скорой помощи в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров, добавили в ведомстве.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
При пожаре в жилом доме в Махачкале пострадал человек
МЧС: при пожаре в Махачкале пострадал житель пятиэтажки, пятерых спасли