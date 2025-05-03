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При пожаре в доме в Челябинской области погибли четыре человека
При пожаре в доме в Челябинской области погибли четыре человека - РИА Новости, 03.05.2025
При пожаре в доме в Челябинской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в Нязепетровске Челябинской области при пожаре в частном жилом доме ночью в субботу, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:28:00+03:00
2025-05-03T08:28:00+03:00
2025-05-03T12:00:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в Нязепетровске Челябинской области при пожаре в частном жилом доме ночью в субботу, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, сегодня ночью в Нязепетровске на улице Зотова произошёл крупный пожар - загорелся частный жилой дом и надворные постройки. "В тушении принимали участие 12 огнеборцев и 3 единицы техники. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 70 кв. метров. При разборе конструкций были обнаружены тела четырёх погибших (взрослые)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория, специалисты устанавливают точную причину возгорание, уточняется в сообщении.
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челябинская область, нязепетровск, россия, происшествия
Челябинская область, Нязепетровск, Россия, Происшествия
При пожаре в доме в Челябинской области погибли четыре человека
МЧС РФ: при пожаре в частном доме в Челябинской области погибли четыре человека