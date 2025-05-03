https://ria.ru/20250503/pozhar-2014744486.html

При пожаре в доме в Челябинской области погибли четыре человека

При пожаре в доме в Челябинской области погибли четыре человека - РИА Новости, 03.05.2025

При пожаре в доме в Челябинской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в Нязепетровске Челябинской области при пожаре в частном жилом доме ночью в субботу, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:28:00+03:00

2025-05-03T08:28:00+03:00

2025-05-03T12:00:00+03:00

челябинская область

нязепетровск

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014764756_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_80048cb0c4a0669d3f7e40ca0cce03df.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в Нязепетровске Челябинской области при пожаре в частном жилом доме ночью в субботу, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, сегодня ночью в Нязепетровске на улице Зотова произошёл крупный пожар - загорелся частный жилой дом и надворные постройки. "В тушении принимали участие 12 огнеборцев и 3 единицы техники. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 70 кв. метров. При разборе конструкций были обнаружены тела четырёх погибших (взрослые)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория, специалисты устанавливают точную причину возгорание, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250502/pozhar-2014635185.html

https://ria.ru/20250501/novgorod-2014612557.html

челябинская область

нязепетровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, нязепетровск, россия, происшествия