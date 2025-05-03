https://ria.ru/20250503/postradavshie-2014757182.html

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 03.05.2025

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Четыре человека, включая двух детей, пострадавших в результате падения БПЛА на многоэтажку в Новороссийске, находятся в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T10:42:00+03:00

2025-05-03T10:42:00+03:00

2025-05-03T10:42:00+03:00

вениамин кондратьев

новороссийск

общество

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Четыре человека, включая двух детей, пострадавших в результате падения БПЛА на многоэтажку в Новороссийске, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В субботу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в результате массированной атаки киевского режима в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Также обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, начался пожар, который позже был потушен. "Пострадали четыре человека, из них два ребенка (2015 года рождения, 2020 года рождения). В состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

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вениамин кондратьев, новороссийск, общество