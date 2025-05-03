Посольство России в Швеции осудило русофобскую кампанию в СМИ
Посольство РФ в Швеции осудило русофобскую кампанию в СМИ перед Днем Победы
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посольство России в Швеции назвало кощунственной русофобскую кампанию, развязанную шведскими СМИ против участников автопробега в рамках акции "Бессмертный полк" перед 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Русофобскими материалами в шведских СМИ никого не удивить. Но даже на этом фоне кощунственной стала кампания, развязанная в "желтых" газетах Швеции в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, против участников автопробега в рамках общественной акции "Бессмертный полк". К этой откровенно нечистоплотной дискуссии счел нужным подключиться и министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форсель, безосновательно обвинивший участников акции в связях с экстремистами", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.
Как отметили в дипмиссии, министр, вероятно, "ограничился просмотром газетных заголовков и счел, что сами псевдорасследования бульварных газет внимания не заслуживают".
"Если бы господин министр взглянул на эти материалы немного внимательнее, то без труда понял бы, что речь в них идет отнюдь не о только что прибывших в Швецию "потенциальных экстремистах"..., а о высокообразованных выходцах из России и других республик бывшего СССР, которые уже десятилетиями живут в Швеции, вносят свой вклад в ее развитие, добросовестно соблюдают шведские законы и ни от кого не скрываются", - указывает диппредставительство.
Как отмечают в посольстве, участники "Бессмертного полка" хотят сохранить память о десятках миллионов жертв Второй мировой войны и воздать дань уважения сражавшимся за освобождение своей родины, Европы и мира в целом от фашизма и нацизма.
"Те, кто пытается бросить тень на священную для всего мира тему Великой Победы в канун ее 80-летия, дискредитируют сами себя, наглядно демонстрируя свою истинную сущность, весьма далекую от демократических ценностей", - подчеркнули дипломаты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.