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Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России - РИА Новости, 03.05.2025
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07:51 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/poshliny-2014741978.html
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России - РИА Новости, 03.05.2025
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России
Пошлины США не коснулись РФ в связи с тем, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:51:00+03:00
2025-05-03T07:51:00+03:00
экономика
россия
сша
москва
дмитрий полянский
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Пошлины США не коснулись РФ в связи с тем, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Я думаю, он (объем торговли - ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин", – сказал Полянский. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Россия пошлин избежала.
https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html
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экономика, россия, сша, москва, дмитрий полянский, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, США, Москва, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России

Полянский: торговля России и США сошла на нет, поэтому и пошлин не было

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Пошлины США не коснулись РФ в связи с тем, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Я думаю, он (объем торговли - ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин", – сказал Полянский.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Сенатор США предложил ввести пошлины для стран, закупающих у России ресурсы
1 мая, 18:35
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
Россия пошлин избежала.
Покупатель в магазине электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Россияне могут выиграть от торговой войны США и Китая, считает эксперт
11 апреля, 05:08
 
ЭкономикаРоссияСШАМоскваДмитрий ПолянскийДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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