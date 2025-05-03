https://ria.ru/20250503/poshliny-2014741978.html

Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России

Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России - РИА Новости, 03.05.2025

Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России

Пошлины США не коснулись РФ в связи с тем, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T07:51:00+03:00

2025-05-03T07:51:00+03:00

2025-05-03T07:51:00+03:00

экономика

россия

сша

москва

дмитрий полянский

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ООН, 3 мая – РИА Новости. Пошлины США не коснулись РФ в связи с тем, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Я думаю, он (объем торговли - ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин", – сказал Полянский. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Россия пошлин избежала.

https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html

https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010610008.html

россия

сша

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, москва, дмитрий полянский, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт