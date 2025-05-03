https://ria.ru/20250503/poshliny-2014741978.html
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России - РИА Новости, 03.05.2025
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России
Пошлины США не коснулись РФ в связи с тем, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T07:51:00+03:00
2025-05-03T07:51:00+03:00
2025-05-03T07:51:00+03:00
экономика
россия
сша
москва
дмитрий полянский
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Пошлины США не коснулись РФ в связи с тем, что торговля Москвы и Вашингтона сошла на нет, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Я думаю, он (объем торговли - ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин", – сказал Полянский. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Россия пошлин избежала.
https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html
https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010610008.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, москва, дмитрий полянский, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Россия, США, Москва, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Полянский рассказал, почему США не ввели пошлины против России
Полянский: торговля России и США сошла на нет, поэтому и пошлин не было