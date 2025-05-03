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Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт
Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт - РИА Новости, 03.05.2025
Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт
Отсутствие пошлин США на российский экспорт – напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против РФ, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:37:00+03:00
2025-05-03T06:37:00+03:00
2025-05-03T06:37:00+03:00
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Отсутствие пошлин США на российский экспорт – напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против РФ, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России, потому что я думаю, что не так уж много осталось для санкций... Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано", – сказал Полянский. Как отмечал директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины, потому что в настоящее время Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий полянский, дональд трамп, оон, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, ООН, Введение Трампом пошлин на импорт
Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт
Полянский назвал отсутствие пошлин США напоминанием для сторонников рестрикций