https://ria.ru/20250503/poshliny-2014738296.html

Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт

Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт - РИА Новости, 03.05.2025

Полянский прокомментировал отсутствие пошлин США на российский экспорт

Отсутствие пошлин США на российский экспорт – напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против РФ, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T06:37:00+03:00

2025-05-03T06:37:00+03:00

2025-05-03T06:37:00+03:00

экономика

цены на нефть

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сша

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ООН, 3 мая – РИА Новости. Отсутствие пошлин США на российский экспорт – напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против РФ, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России, потому что я думаю, что не так уж много осталось для санкций... Все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано", – сказал Полянский. Как отмечал директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины, потому что в настоящее время Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html

https://ria.ru/20250501/poshliny-2014565507.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий полянский, дональд трамп, оон, введение трампом пошлин на импорт