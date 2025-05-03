https://ria.ru/20250503/poshliny-2014727791.html

Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин - РИА Новости, 03.05.2025

Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. РИА Новости, 03.05.2025

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2025-05-03T01:30:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

adidas ag

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. "Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также не могут переложить эти издержки (на потребителей - ред.). Без немедленного освобождения от взаимных пошлин они просто будут вынуждены закрыться", – говорится в письме компаний к президенту. Обувщики отметили, что существенное повышение цен на их продукцию, вызванное пошлинами, лишит американских потребителей возможности приобретать доступную обувь. "Мы с уважением просим исключить обувь из любого режима ответных пошлин", – говорится в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250501/poshliny-2014590611.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2013958669.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, китай, дональд трамп, adidas ag, введение трампом пошлин на импорт