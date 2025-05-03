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Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин - РИА Новости, 03.05.2025
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01:30 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/poshliny-2014727791.html
Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин
Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин - РИА Новости, 03.05.2025
Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин
Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:30:00+03:00
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экономика
сша
китай
дональд трамп
adidas ag
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин. "Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также не могут переложить эти издержки (на потребителей - ред.). Без немедленного освобождения от взаимных пошлин они просто будут вынуждены закрыться", – говорится в письме компаний к президенту. Обувщики отметили, что существенное повышение цен на их продукцию, вызванное пошлинами, лишит американских потребителей возможности приобретать доступную обувь. "Мы с уважением просим исключить обувь из любого режима ответных пошлин", – говорится в документе. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250501/poshliny-2014590611.html
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экономика, сша, китай, дональд трамп, adidas ag, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Adidas AG, Введение Трампом пошлин на импорт
Американские обувщики призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

Adidas, Nike, Vance и Crocs призвали Трампа освободить отрасль от пошлин

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Более 75 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Nike, Vance и Crocs, призвали президента США Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин.
"Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также не могут переложить эти издержки (на потребителей - ред.). Без немедленного освобождения от взаимных пошлин они просто будут вынуждены закрыться", – говорится в письме компаний к президенту.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Торговая палата США попросила Трампа отменить пошлины на импорт
1 мая, 17:32
Обувщики отметили, что существенное повышение цен на их продукцию, вызванное пошлинами, лишит американских потребителей возможности приобретать доступную обувь.
"Мы с уважением просим исключить обувь из любого режима ответных пошлин", – говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампAdidas AGВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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