https://ria.ru/20250503/pomosch-2014749078.html
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО - РИА Новости, 03.05.2025
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:25:00+03:00
2025-05-03T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В преддверии Дня Победы московские школьники подготовили подарки для участников специальной военной операции (СВО). Вместе с педагогами они отправили бойцам письма, открытки и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении. В пресс-службе департамента образования и науки Москвы добавили, что московские школы активно поддерживают участников специальной военной операции, каждая образовательная организация вносит свой вклад и проводит сборы, мастер-классы и творческие акции. Ребята мастерят окопные свечи и маскировочные сети, пишут сотни тысяч трогательных писем и открыток, чтобы порадовать защитников родины. Такие мероприятия - не просто жест доброй воли, а искреннее желание поблагодарить тех, кто защищает нашу страну.В ведомстве отметили, что в московской школе №1329 к 80-летию Победы прошла масштабная благотворительная акция. Ученики, учителя и жители района собрали одежду, средства гигиены, медикаменты, сухие пайки и другие необходимые вещи не только для участников СВО, но и для жителей новых территорий и приграничных областей. Кроме того, школьники написали тысячи открыток с теплыми пожеланиями. Только в начале 2025 года ребята отправили 37 коробок с продуктами, теплыми вещами и лекарствами"Особый подход у школы №1360, где работает волонтерский центр "Дом друзей". Здесь дети и взрослые вместе помогают участникам СВО. Они изготавливают свечи, сети, нашлемники, "браслеты выживания", антидроновые одеяла и чехлы-глушилки. Ребята из младших классов пишут письма, рисуют открытки и мастерят поделки, чтобы поднять бойцам настроение. Накануне 9 мая ученики поздравили военных на передовой и тех, кто находится на лечении в госпиталях, передав им подарки и теплые слова", - добавили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что также в школе №1694 "Ясенево" имени Фитина накануне Дня Победы прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению сетей. Кроме того, ребята подготовили для военнослужащих видеоролик с литературно-музыкальной композицией "Я помню. Я горжусь!". Ученики с педагогами регулярно записывают для бойцов театральные постановки и концерты. За все время школа отправила на передовую более 500 свечей, тысячи писем и рисунков, маскировочные сети и 15 тонн гуманитарного груза."Еще одним центром помощи стала школа №2094, где дети на переменах и после уроков мастерят свечи и плетут сети. В Первом московском кадетском корпусе за этот учебный год собрали более 15 тысяч писем, три грузовика гуманитарной помощи, тысячи аптечек и 20 коробок с окопными свечами. Многие выпускники сейчас служат в зоне СВО, поэтому ученики, родители и педагоги особенно стараются помочь. В школе также регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий", - рассказали в пресс-службе.
https://sn.ria.ru/20250402/aktsiya-2008919428.html
https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008822906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, вооруженные силы рф, день победы
Надежные люди, Общество, Москва, Вооруженные силы РФ, День Победы
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Московские школьники собрали гумпомощь для участников СВО накануне Дня Победы
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
«
"В преддверии Дня Победы московские школьники подготовили подарки для участников специальной военной операции (СВО). Вместе с педагогами они отправили бойцам письма, открытки и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента образования и науки Москвы
добавили, что московские школы активно поддерживают участников специальной военной операции, каждая образовательная организация вносит свой вклад и проводит сборы, мастер-классы и творческие акции. Ребята мастерят окопные свечи и маскировочные сети, пишут сотни тысяч трогательных писем и открыток, чтобы порадовать защитников родины. Такие мероприятия - не просто жест доброй воли, а искреннее желание поблагодарить тех, кто защищает нашу страну.
В ведомстве отметили, что в московской школе №1329 к 80-летию Победы прошла масштабная благотворительная акция. Ученики, учителя и жители района собрали одежду, средства гигиены, медикаменты, сухие пайки и другие необходимые вещи не только для участников СВО, но и для жителей новых территорий и приграничных областей. Кроме того, школьники написали тысячи открыток с теплыми пожеланиями. Только в начале 2025 года ребята отправили 37 коробок с продуктами, теплыми вещами и лекарствами
"Особый подход у школы №1360, где работает волонтерский центр "Дом друзей". Здесь дети и взрослые вместе помогают участникам СВО. Они изготавливают свечи, сети, нашлемники, "браслеты выживания", антидроновые одеяла и чехлы-глушилки. Ребята из младших классов пишут письма, рисуют открытки и мастерят поделки, чтобы поднять бойцам настроение. Накануне 9 мая ученики поздравили военных на передовой и тех, кто находится на лечении в госпиталях, передав им подарки и теплые слова", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что также в школе №1694 "Ясенево" имени Фитина накануне Дня Победы прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению сетей. Кроме того, ребята подготовили для военнослужащих видеоролик с литературно-музыкальной композицией "Я помню. Я горжусь!". Ученики с педагогами регулярно записывают для бойцов театральные постановки и концерты. За все время школа отправила на передовую более 500 свечей, тысячи писем и рисунков, маскировочные сети и 15 тонн гуманитарного груза.
"Еще одним центром помощи стала школа №2094, где дети на переменах и после уроков мастерят свечи и плетут сети. В Первом московском кадетском корпусе за этот учебный год собрали более 15 тысяч писем, три грузовика гуманитарной помощи, тысячи аптечек и 20 коробок с окопными свечами. Многие выпускники сейчас служат в зоне СВО, поэтому ученики, родители и педагоги особенно стараются помочь. В школе также регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий", - рассказали в пресс-службе.