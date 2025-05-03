Рейтинг@Mail.ru
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
09:25 03.05.2025 (обновлено: 10:08 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pomosch-2014749078.html
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО - РИА Новости, 03.05.2025
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T09:25:00+03:00
2025-05-03T10:08:00+03:00
надежные люди
общество
москва
вооруженные силы рф
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014748768_105:0:1527:800_1920x0_80_0_0_384b4b553960ece55a54ed1b106d365e.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В преддверии Дня Победы московские школьники подготовили подарки для участников специальной военной операции (СВО). Вместе с педагогами они отправили бойцам письма, открытки и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении. В пресс-службе департамента образования и науки Москвы добавили, что московские школы активно поддерживают участников специальной военной операции, каждая образовательная организация вносит свой вклад и проводит сборы, мастер-классы и творческие акции. Ребята мастерят окопные свечи и маскировочные сети, пишут сотни тысяч трогательных писем и открыток, чтобы порадовать защитников родины. Такие мероприятия - не просто жест доброй воли, а искреннее желание поблагодарить тех, кто защищает нашу страну.В ведомстве отметили, что в московской школе №1329 к 80-летию Победы прошла масштабная благотворительная акция. Ученики, учителя и жители района собрали одежду, средства гигиены, медикаменты, сухие пайки и другие необходимые вещи не только для участников СВО, но и для жителей новых территорий и приграничных областей. Кроме того, школьники написали тысячи открыток с теплыми пожеланиями. Только в начале 2025 года ребята отправили 37 коробок с продуктами, теплыми вещами и лекарствами"Особый подход у школы №1360, где работает волонтерский центр "Дом друзей". Здесь дети и взрослые вместе помогают участникам СВО. Они изготавливают свечи, сети, нашлемники, "браслеты выживания", антидроновые одеяла и чехлы-глушилки. Ребята из младших классов пишут письма, рисуют открытки и мастерят поделки, чтобы поднять бойцам настроение. Накануне 9 мая ученики поздравили военных на передовой и тех, кто находится на лечении в госпиталях, передав им подарки и теплые слова", - добавили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что также в школе №1694 "Ясенево" имени Фитина накануне Дня Победы прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению сетей. Кроме того, ребята подготовили для военнослужащих видеоролик с литературно-музыкальной композицией "Я помню. Я горжусь!". Ученики с педагогами регулярно записывают для бойцов театральные постановки и концерты. За все время школа отправила на передовую более 500 свечей, тысячи писем и рисунков, маскировочные сети и 15 тонн гуманитарного груза."Еще одним центром помощи стала школа №2094, где дети на переменах и после уроков мастерят свечи и плетут сети. В Первом московском кадетском корпусе за этот учебный год собрали более 15 тысяч писем, три грузовика гуманитарной помощи, тысячи аптечек и 20 коробок с окопными свечами. Многие выпускники сейчас служат в зоне СВО, поэтому ученики, родители и педагоги особенно стараются помочь. В школе также регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий", - рассказали в пресс-службе.
https://sn.ria.ru/20250402/aktsiya-2008919428.html
https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008822906.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014748768_283:0:1350:800_1920x0_80_0_0_b042a5fb1f0a80526c22ba9ecf215c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, вооруженные силы рф, день победы
Надежные люди, Общество, Москва, Вооруженные силы РФ, День Победы
Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Московские школьники собрали гумпомощь для участников СВО накануне Дня Победы

© Фото : Департамент образования и науки города МосквыШкольники из Москвы собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Школьники из Москвы собрали гуманитарную помощь для участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Департамент образования и науки города Москвы
Школьники из Москвы собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В преддверии Дня Победы московские школьники подготовили подарки для участников специальной военной операции (СВО). Вместе с педагогами они отправили бойцам письма, открытки и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента образования и науки Москвы добавили, что московские школы активно поддерживают участников специальной военной операции, каждая образовательная организация вносит свой вклад и проводит сборы, мастер-классы и творческие акции. Ребята мастерят окопные свечи и маскировочные сети, пишут сотни тысяч трогательных писем и открыток, чтобы порадовать защитников родины. Такие мероприятия - не просто жест доброй воли, а искреннее желание поблагодарить тех, кто защищает нашу страну.
В ведомстве отметили, что в московской школе №1329 к 80-летию Победы прошла масштабная благотворительная акция. Ученики, учителя и жители района собрали одежду, средства гигиены, медикаменты, сухие пайки и другие необходимые вещи не только для участников СВО, но и для жителей новых территорий и приграничных областей. Кроме того, школьники написали тысячи открыток с теплыми пожеланиями. Только в начале 2025 года ребята отправили 37 коробок с продуктами, теплыми вещами и лекарствами
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Стартовала всероссийская молодежная акция "Наши семейные книги памяти"
2 апреля, 15:42
"Особый подход у школы №1360, где работает волонтерский центр "Дом друзей". Здесь дети и взрослые вместе помогают участникам СВО. Они изготавливают свечи, сети, нашлемники, "браслеты выживания", антидроновые одеяла и чехлы-глушилки. Ребята из младших классов пишут письма, рисуют открытки и мастерят поделки, чтобы поднять бойцам настроение. Накануне 9 мая ученики поздравили военных на передовой и тех, кто находится на лечении в госпиталях, передав им подарки и теплые слова", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что также в школе №1694 "Ясенево" имени Фитина накануне Дня Победы прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению сетей. Кроме того, ребята подготовили для военнослужащих видеоролик с литературно-музыкальной композицией "Я помню. Я горжусь!". Ученики с педагогами регулярно записывают для бойцов театральные постановки и концерты. За все время школа отправила на передовую более 500 свечей, тысячи писем и рисунков, маскировочные сети и 15 тонн гуманитарного груза.
"Еще одним центром помощи стала школа №2094, где дети на переменах и после уроков мастерят свечи и плетут сети. В Первом московском кадетском корпусе за этот учебный год собрали более 15 тысяч писем, три грузовика гуманитарной помощи, тысячи аптечек и 20 коробок с окопными свечами. Многие выпускники сейчас служат в зоне СВО, поэтому ученики, родители и педагоги особенно стараются помочь. В школе также регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий", - рассказали в пресс-службе.
Всероссийская акция Игрушка ветерану собрала больше 1000 работ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ
2 апреля, 10:05
 
Надежные людиОбществоМоскваВооруженные силы РФДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала