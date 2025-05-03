https://ria.ru/20250503/pomosch-2014749078.html

Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО - РИА Новости, 03.05.2025

Московские школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T09:25:00+03:00

2025-05-03T09:25:00+03:00

2025-05-03T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Столичные школьники собрали гуманитарную помощь для участников СВО накануне Дня Победы, а также вместе с педагогами отправили бойцам письма и открытки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В преддверии Дня Победы московские школьники подготовили подарки для участников специальной военной операции (СВО). Вместе с педагогами они отправили бойцам письма, открытки и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении. В пресс-службе департамента образования и науки Москвы добавили, что московские школы активно поддерживают участников специальной военной операции, каждая образовательная организация вносит свой вклад и проводит сборы, мастер-классы и творческие акции. Ребята мастерят окопные свечи и маскировочные сети, пишут сотни тысяч трогательных писем и открыток, чтобы порадовать защитников родины. Такие мероприятия - не просто жест доброй воли, а искреннее желание поблагодарить тех, кто защищает нашу страну.В ведомстве отметили, что в московской школе №1329 к 80-летию Победы прошла масштабная благотворительная акция. Ученики, учителя и жители района собрали одежду, средства гигиены, медикаменты, сухие пайки и другие необходимые вещи не только для участников СВО, но и для жителей новых территорий и приграничных областей. Кроме того, школьники написали тысячи открыток с теплыми пожеланиями. Только в начале 2025 года ребята отправили 37 коробок с продуктами, теплыми вещами и лекарствами"Особый подход у школы №1360, где работает волонтерский центр "Дом друзей". Здесь дети и взрослые вместе помогают участникам СВО. Они изготавливают свечи, сети, нашлемники, "браслеты выживания", антидроновые одеяла и чехлы-глушилки. Ребята из младших классов пишут письма, рисуют открытки и мастерят поделки, чтобы поднять бойцам настроение. Накануне 9 мая ученики поздравили военных на передовой и тех, кто находится на лечении в госпиталях, передав им подарки и теплые слова", - добавили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что также в школе №1694 "Ясенево" имени Фитина накануне Дня Победы прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению сетей. Кроме того, ребята подготовили для военнослужащих видеоролик с литературно-музыкальной композицией "Я помню. Я горжусь!". Ученики с педагогами регулярно записывают для бойцов театральные постановки и концерты. За все время школа отправила на передовую более 500 свечей, тысячи писем и рисунков, маскировочные сети и 15 тонн гуманитарного груза."Еще одним центром помощи стала школа №2094, где дети на переменах и после уроков мастерят свечи и плетут сети. В Первом московском кадетском корпусе за этот учебный год собрали более 15 тысяч писем, три грузовика гуманитарной помощи, тысячи аптечек и 20 коробок с окопными свечами. Многие выпускники сейчас служат в зоне СВО, поэтому ученики, родители и педагоги особенно стараются помочь. В школе также регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий", - рассказали в пресс-службе.

https://sn.ria.ru/20250402/aktsiya-2008919428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, вооруженные силы рф, день победы