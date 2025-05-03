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США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2025
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02:51 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/pomosch-2014731481.html
США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ
США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2025
США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ
США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа без контроля со стороны... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:51:00+03:00
2025-05-03T02:51:00+03:00
в мире
израиль
сша
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дональд трамп
хамас
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа без контроля со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и американский источник, знакомый с ситуацией. "США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о том, как возобновить поставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны ХАМАС", - сообщает портал. По словам собеседников издания, в последние недели израильские и американские чиновники, представители международного гуманитарного фонда и частных компаний обсуждали новый механизм поставок помощи. Со стороны Израиля участвовал министр по стратегическим делам страны Рон Дермер, пишет портал. Израильские чиновники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе обсуждений во время их телефонного разговора на прошлой неделе. Согласно информации портала, операции по доставке гуманитарной помощи планируется осуществлять через фонд, управляемый на международном уровне и поддерживаемый государствами и благотворительными организациями. Израильские чиновники заявили, что, согласно плану, на территории сектора Газа будет построено несколько комплексов, куда раз в неделю смогут приходить палестинцы, чтобы получить пакет помощи для одной семьи на семь дней. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250502/gaza-2014646593.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ

Axios: США и Израиль близки к соглашению о возобновлении поставок помощи в Газу

© AP Photo / Leo CorreaГуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа
Гуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Гуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа без контроля со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и американский источник, знакомый с ситуацией.
"США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о том, как возобновить поставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны ХАМАС", - сообщает портал.
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По словам собеседников издания, в последние недели израильские и американские чиновники, представители международного гуманитарного фонда и частных компаний обсуждали новый механизм поставок помощи. Со стороны Израиля участвовал министр по стратегическим делам страны Рон Дермер, пишет портал. Израильские чиновники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе обсуждений во время их телефонного разговора на прошлой неделе.
Согласно информации портала, операции по доставке гуманитарной помощи планируется осуществлять через фонд, управляемый на международном уровне и поддерживаемый государствами и благотворительными организациями. Израильские чиновники заявили, что, согласно плану, на территории сектора Газа будет построено несколько комплексов, куда раз в неделю смогут приходить палестинцы, чтобы получить пакет помощи для одной семьи на семь дней.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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