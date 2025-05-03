США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ
Axios: США и Израиль близки к соглашению о возобновлении поставок помощи в Газу
© AP Photo / Leo CorreaГуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Гуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа без контроля со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и американский источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседников издания, в последние недели израильские и американские чиновники, представители международного гуманитарного фонда и частных компаний обсуждали новый механизм поставок помощи. Со стороны Израиля участвовал министр по стратегическим делам страны Рон Дермер, пишет портал. Израильские чиновники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе обсуждений во время их телефонного разговора на прошлой неделе.
Согласно информации портала, операции по доставке гуманитарной помощи планируется осуществлять через фонд, управляемый на международном уровне и поддерживаемый государствами и благотворительными организациями. Израильские чиновники заявили, что, согласно плану, на территории сектора Газа будет построено несколько комплексов, куда раз в неделю смогут приходить палестинцы, чтобы получить пакет помощи для одной семьи на семь дней.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.