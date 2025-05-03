https://ria.ru/20250503/pomosch-2014731481.html

США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ

США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2025

США и Израиль близки к соглашению о гумпомощи для Газы, пишут СМИ

США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа без контроля со стороны... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:51:00+03:00

2025-05-03T02:51:00+03:00

2025-05-03T02:51:00+03:00

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа без контроля со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и американский источник, знакомый с ситуацией. "США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о том, как возобновить поставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны ХАМАС", - сообщает портал. По словам собеседников издания, в последние недели израильские и американские чиновники, представители международного гуманитарного фонда и частных компаний обсуждали новый механизм поставок помощи. Со стороны Израиля участвовал министр по стратегическим делам страны Рон Дермер, пишет портал. Израильские чиновники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе обсуждений во время их телефонного разговора на прошлой неделе. Согласно информации портала, операции по доставке гуманитарной помощи планируется осуществлять через фонд, управляемый на международном уровне и поддерживаемый государствами и благотворительными организациями. Израильские чиновники заявили, что, согласно плану, на территории сектора Газа будет построено несколько комплексов, куда раз в неделю смогут приходить палестинцы, чтобы получить пакет помощи для одной семьи на семь дней. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250502/gaza-2014646593.html

https://ria.ru/20250418/gaza-2012151723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году