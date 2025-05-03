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В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:02 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 03.05.2025
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:02:00+03:00
2025-05-03T23:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
париж
франция
в мире
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день победы
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко. "Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на "Бессмертный полк" между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силы", - сказал собеседник агентства. Он пригласил всех желающих принять участие в акции, взяв с собой портреты предков - участников Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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париж, франция, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Париж, Франция, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк", Общество
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Париже 8 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Париже
Участники акции Бессмертный полк в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Участники акции "Бессмертный полк" в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко.
"Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на "Бессмертный полк" между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силы", - сказал собеседник агентства.
Он пригласил всех желающих принять участие в акции, взяв с собой портреты предков - участников Великой Отечественной войны.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
 
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