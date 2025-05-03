https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 03.05.2025
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T23:02:00+03:00
2025-05-03T23:02:00+03:00
2025-05-03T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко. "Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на "Бессмертный полк" между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силы", - сказал собеседник агентства. Он пригласил всех желающих принять участие в акции, взяв с собой портреты предков - участников Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Париже 8 мая пройдет акция "Бессмертный полк"