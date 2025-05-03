https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html

В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 03.05.2025

В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T23:02:00+03:00

2025-05-03T23:02:00+03:00

2025-05-03T23:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Париже 8 мая, сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко. "Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на "Бессмертный полк" между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силы", - сказал собеседник агентства. Он пригласил всех желающих принять участие в акции, взяв с собой портреты предков - участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html

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париж, франция, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", общество