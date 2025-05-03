https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html

В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"

В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 03.05.2025

В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"

Более двухсот человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:16:00+03:00

2025-05-03T19:16:00+03:00

2025-05-03T20:32:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая — РИА Новости. Более двухсот человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. В этом году на мероприятии собрались не только россияне и аргентинцы, но и представители посольств иностранных государств, разных диаспор, в том числе кубинцы, сербы, венесуэльцы, армяне. "Мой дедушка Хасан ушел на фронт 24 июня 1941 года из города Уфы. Он погиб в 1943 году, был ранен в Сталинградской битве", — рассказала глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн. По ее словам, родственники по линии отца отправили на фронт несколько сот голов овец — и для еды, и для пошива полушубков. "Считаю, что победа ковалась и в тылу, и на фронте. Здесь (в Буэнос-Айресе. — Прим. ред.) я была поражена тем, насколько много людей объединены духом братства, пониманием, что победа наших дедов и прадедов над фашизмом — общее достояние. Очень больно, когда сейчас пытаются это преуменьшить либо замолчать", — подчеркнула Оюн.Она выразила мнение, что ряды "Бессмертного полка" будут ежегодно пополняться, но самое главное, что в этом шествии участвуют дети."Если они будут четко знать, что было в каждой из этих семей, и сохранят эту память, мы с вами будем иметь нормальное будущее", — убеждена глава Русского дома. В этом году посол Кубы в Аргентине Педро Пабло Прада Кинтеро первые принял участие в шествии "Бессмертного полка". Он принес фотографии трех кубинцев, сражавшихся на войне. Один из них погиб при освобождении Польши, второй — под Ленинградом, третий получил ранения, но выжил. "Для нас большая честь участвовать сегодня в марше "Бессмертного полка" не только из-за глубокой приверженности Кубы делу мира, не только из-за приверженности борьбе с фашистскими идеями во всем мире, но и из-за глубокой благодарности, которую мы испытываем к советскому народу, который ценой 27 миллионов жизней помог освободить человечество от этой трагедии. Мы гордимся нашими исключительными отношениями с Россией и всегда помним глубокую дружбу и привязанность народов, входивших в состав Советского Союза и являющихся частью Российской Федерации", — сказал дипломат.Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, свою очередь, отметил, что местные жители не безразличны к истории Второй мировой войны. "И нашу патриотическую акцию они рассматривают в том числе в контексте Мальвинской войны. То, что сегодня пришло так много народа, — это отражение того, что многие в мире понимают, где правда, а где ложь, не позволяют фальсифицировать историю и пытаются сами разобраться в событиях, которые были 80 лет назад", — сказал он журналистам. Глава диппредставительства сообщил, что российская диаспора готовит к 9 Мая торжественный концерт, а в посольстве пройдет большой прием. Акция "Бессмертный полк" традиционно проводится в субботу не только в Буэнос-Айресе, но и в некоторых других городах Аргентины.

https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html

https://ria.ru/20250503/polk-2014784178.html

https://ria.ru/20250503/vashington-2014729145.html

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

куба

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Шествие "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе Более 200 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на одной из центральных площадей аргентинского Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. В этом году на шествие собрались не только россияне и аргентинцы, но и представители посольств иностранных государств, разных диаспор, в их числе кубинцы, сербы, венесуэльцы и армяне. 2025-05-03T19:16 true PT0M35S

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