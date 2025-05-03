https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html
В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"
В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 03.05.2025
В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"
Более двухсот человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:16:00+03:00
2025-05-03T19:16:00+03:00
2025-05-03T20:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
дмитрий феоктистов
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014803420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01af8c79d24005f47b6823928979bb8a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая — РИА Новости. Более двухсот человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. В этом году на мероприятии собрались не только россияне и аргентинцы, но и представители посольств иностранных государств, разных диаспор, в том числе кубинцы, сербы, венесуэльцы, армяне. "Мой дедушка Хасан ушел на фронт 24 июня 1941 года из города Уфы. Он погиб в 1943 году, был ранен в Сталинградской битве", — рассказала глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн. По ее словам, родственники по линии отца отправили на фронт несколько сот голов овец — и для еды, и для пошива полушубков. "Считаю, что победа ковалась и в тылу, и на фронте. Здесь (в Буэнос-Айресе. — Прим. ред.) я была поражена тем, насколько много людей объединены духом братства, пониманием, что победа наших дедов и прадедов над фашизмом — общее достояние. Очень больно, когда сейчас пытаются это преуменьшить либо замолчать", — подчеркнула Оюн.Она выразила мнение, что ряды "Бессмертного полка" будут ежегодно пополняться, но самое главное, что в этом шествии участвуют дети."Если они будут четко знать, что было в каждой из этих семей, и сохранят эту память, мы с вами будем иметь нормальное будущее", — убеждена глава Русского дома. В этом году посол Кубы в Аргентине Педро Пабло Прада Кинтеро первые принял участие в шествии "Бессмертного полка". Он принес фотографии трех кубинцев, сражавшихся на войне. Один из них погиб при освобождении Польши, второй — под Ленинградом, третий получил ранения, но выжил. "Для нас большая честь участвовать сегодня в марше "Бессмертного полка" не только из-за глубокой приверженности Кубы делу мира, не только из-за приверженности борьбе с фашистскими идеями во всем мире, но и из-за глубокой благодарности, которую мы испытываем к советскому народу, который ценой 27 миллионов жизней помог освободить человечество от этой трагедии. Мы гордимся нашими исключительными отношениями с Россией и всегда помним глубокую дружбу и привязанность народов, входивших в состав Советского Союза и являющихся частью Российской Федерации", — сказал дипломат.Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, свою очередь, отметил, что местные жители не безразличны к истории Второй мировой войны. "И нашу патриотическую акцию они рассматривают в том числе в контексте Мальвинской войны. То, что сегодня пришло так много народа, — это отражение того, что многие в мире понимают, где правда, а где ложь, не позволяют фальсифицировать историю и пытаются сами разобраться в событиях, которые были 80 лет назад", — сказал он журналистам. Глава диппредставительства сообщил, что российская диаспора готовит к 9 Мая торжественный концерт, а в посольстве пройдет большой прием. Акция "Бессмертный полк" традиционно проводится в субботу не только в Буэнос-Айресе, но и в некоторых других городах Аргентины.
https://ria.ru/20250503/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250503/polk-2014784178.html
https://ria.ru/20250503/vashington-2014729145.html
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
буэнос-айрес (город)
аргентина
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014803420_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_36ca8af94659d271bb72f4fb156a7fe3.jpg
Шествие "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе
Более 200 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на одной из центральных площадей аргентинского Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году на шествие собрались не только россияне и аргентинцы, но и представители посольств иностранных государств, разных диаспор, в их числе кубинцы, сербы, венесуэльцы и армяне.
2025-05-03T19:16
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, дмитрий феоктистов, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк", день победы, куба
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Дмитрий Феоктистов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк", День Победы, Куба
В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 200 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая — РИА Новости. Более двухсот человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" на одной из центральных площадей Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году на мероприятии собрались не только россияне и аргентинцы, но и представители посольств иностранных государств, разных диаспор, в том числе кубинцы, сербы, венесуэльцы, армяне.
"Мой дедушка Хасан ушел на фронт 24 июня 1941 года из города Уфы
. Он погиб в 1943 году, был ранен в Сталинградской битве", — рассказала глава Русского дома в Буэнос-Айресе
Дина Оюн.
По ее словам, родственники по линии отца отправили на фронт несколько сот голов овец — и для еды, и для пошива полушубков.
"Считаю, что победа ковалась и в тылу, и на фронте. Здесь (в Буэнос-Айресе. — Прим. ред.) я была поражена тем, насколько много людей объединены духом братства, пониманием, что победа наших дедов и прадедов над фашизмом — общее достояние. Очень больно, когда сейчас пытаются это преуменьшить либо замолчать", — подчеркнула Оюн.
Она выразила мнение, что ряды "Бессмертного полка" будут ежегодно пополняться, но самое главное, что в этом шествии участвуют дети.
"Если они будут четко знать, что было в каждой из этих семей, и сохранят эту память, мы с вами будем иметь нормальное будущее", — убеждена глава Русского дома.
В этом году посол Кубы в Аргентине
Педро Пабло Прада Кинтеро первые принял участие в шествии "Бессмертного полка". Он принес фотографии трех кубинцев, сражавшихся на войне. Один из них погиб при освобождении Польши
, второй — под Ленинградом, третий получил ранения, но выжил.
"Для нас большая честь участвовать сегодня в марше "Бессмертного полка" не только из-за глубокой приверженности Кубы делу мира, не только из-за приверженности борьбе с фашистскими идеями во всем мире, но и из-за глубокой благодарности, которую мы испытываем к советскому народу, который ценой 27 миллионов жизней помог освободить человечество от этой трагедии. Мы гордимся нашими исключительными отношениями с Россией и всегда помним глубокую дружбу и привязанность народов, входивших в состав Советского Союза и являющихся частью Российской Федерации", — сказал дипломат.
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов
, свою очередь, отметил, что местные жители не безразличны к истории Второй мировой войны.
"И нашу патриотическую акцию они рассматривают в том числе в контексте Мальвинской войны. То, что сегодня пришло так много народа, — это отражение того, что многие в мире понимают, где правда, а где ложь, не позволяют фальсифицировать историю и пытаются сами разобраться в событиях, которые были 80 лет назад", — сказал он журналистам.
Глава диппредставительства сообщил, что российская диаспора готовит к 9 Мая торжественный концерт, а в посольстве пройдет большой прием.
Акция "Бессмертный полк" традиционно проводится в субботу не только в Буэнос-Айресе, но и в некоторых других городах Аргентины.