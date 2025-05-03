Ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье
В Чугуевском округе Приморья ливни подтопили четыре придомовые территории
© Фото : Блогер Андрей ШпатакПодтопление в Приморье
© Фото : Блогер Андрей Шпатак
Подтопление в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Четыре придомовые территории подтоплены в Чугуевском округе Приморья после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
"В селе Медвежий Кут в Чугуевском округе подтоплены четыре придомовых территории", - сообщил собеседник агентства.
В пятницу в краевом минГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края.
В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.