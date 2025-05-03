Рейтинг@Mail.ru
Ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/podtoplenie-2014737334.html
Ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье
Ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье - РИА Новости, 03.05.2025
Ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье
Четыре придомовые территории подтоплены в Чугуевском округе Приморья после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:58:00+03:00
2025-05-03T05:58:00+03:00
происшествия
жкх
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95216/87/952168752_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_502528522df0ac9b47d1ba0b67447161.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Четыре придомовые территории подтоплены в Чугуевском округе Приморья после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. "В селе Медвежий Кут в Чугуевском округе подтоплены четыре придомовых территории", - сообщил собеседник агентства. В пятницу в краевом минГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.
https://ria.ru/20250323/priangarja-2006810336.html
https://ria.ru/20250502/primore-2014659295.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95216/87/952168752_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_723e79cf337ab528d953db3289b0f13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, владивосток
Происшествия, ЖКХ, Владивосток
Ливни подтопили четыре придомовые территории в Приморье

В Чугуевском округе Приморья ливни подтопили четыре придомовые территории

© Фото : Блогер Андрей ШпатакПодтопление в Приморье
Подтопление в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Блогер Андрей Шпатак
Подтопление в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Четыре придомовые территории подтоплены в Чугуевском округе Приморья после сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
"В селе Медвежий Кут в Чугуевском округе подтоплены четыре придомовых территории", - сообщил собеседник агентства.
Паводок - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Приангарье талыми водами подтопило почти 200 участков и 29 домов
23 марта, 19:05
В пятницу в краевом минГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края.
В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду. В пятницу пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что почти половина месячной нормы осадков выпало за сутки во Владивостоке - 45,1 миллиметра.
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Приморье десять сел остались без транспортного сообщения после дождя
2 мая, 10:48
 
ПроисшествияЖКХВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала